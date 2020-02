Résumé du match Metz vs OL : Lyon gagne sans convaincre avant la Juventus

Trois points sont toujours bien reçus. Même ainsi, sur les bords du Rhône, ils savent que si mercredi contre la Juventus, ils jouent comme hier contre Metz, la pieuvre va tomber. Contre une équipe qui peine à ne pas descendre, le Lyon Il a remporté la victoire avec un but dans la remise de chaque partie.

Rencontré

LYO

Metz

Oukidja; Centonze, Bronn, Boye, Udol; N’Doram, Fofana, Angban (Gakpa, 79 ‘); Nguette (Yade, 88 ‘), Diallo et Niane (Ambrose, 79’).

Lyon Olympique

Anthony Lopes; Marcelo, Denayer, Marçal; Dubois, Bruno Guimaraes, Tousart, Cornet; Ekambi (Aouar, 86 ‘), Dembélé (Gouiri, 90’) et Terrier.

Buts

0-1 M. 45 + 7 Dembélé (pen.). 0-2 M. 90 Aouar.

Arbitre

Eric Wattellier T.A .: Oukidja (45 ‘), Hognon (87) / Cornet (35’).

Le plus inquiétant, cependant, était son incapacité à imposer son idée de jeu. Bien que la vérité soit que depuis l’arrivée de Rudi Garcia sur le banc sera plus de quatre mois, l’équipe en manque.

«Les gones» est parti pour la pause avec un but d’avantage grâce à la performance de VAR, qui a signalé une pénalité aux mains de Udol que la collégiale n’avait pas apprécié. La peine maximale a été assumée par J’ai tremblé, qu’il n’a pas pardonné. Avant, certains flash isolés de Cornet en attaque et rien d’autre.

L’entreprise a à peine modifié le script. Ils ont annulé un objectif Terrier à la minute 68 et en 83, l’arbitre a montré le rouge direct à Diallo, du Metz, pour avoir poussé Marçal Sans le ballon en jeu. Au dernier souffle, Aouar a marqué le dernier but sans opposition du gardien de but, qui avait grimpé pour trouver la cravate désespérée. De plus, parmi les quelques notes positives OL c’était le rôle de Bruno Guimaraes dans la moelle épinière