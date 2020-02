Résumé et objectifs de Monaco

La revanche de Monaco a été remportée contre Montpellier qui s’était imposé 3-1 lors du choc du premier tour. Troisième victoire consécutive en Ligue 1 de l’ensemble des Robert Moreno qui se rapproche des positions de Champions grâce à un objectif solitaire de Slimani (1-0).

Lecomte; Aguilar, Maripán, Glik, Ballo Touré; Fofana, Bakayoko, Golovin (Henrichs, 87 ‘); Jovetic (Baldé, 75 ‘); Ben Yedder et Slimani.

Montpellier

Bertaud; Le Tallec, Hilton, Congre, Souquet, Chotard (Yun, 64 ‘), Ferri, Savanier (Camara, 79’), Ristic (Boutobba, 86 ‘), Mollet; Laborde

Ruud Buquet TA: Slimani (2 ‘) / Savanier (54’), Le Tallec (85 ‘)

Avec deux victoires consécutives et assis dans le coin calme de la table, il a reçu Monaco à Montpellier à domicile. De nouveau, a opté pour le technicien de l’Hospitalet par choix Jovetic à quel point il a donné de bons résultats lors des matchs précédents. Devant, toute l’artillerie avec le meilleur buteur, Ben Yeder et Slimani.

Le plus clair pour ceux de la Principauté est venu à la 27e minute dans un compteur mené précisément par le «9» monégasque. Premier Jovetic et dans le deuxième cas Golovin, seulement avant Bertaud, ils avaient dans leurs bottes le premier but qui refusait d’entrer.

Au bord du repos Slimani manqué une nouvelle option avec un coup de tête qui a explosé. Encore une fois, l’aide était de Ben Yeder avancer dangereusement dans les rangs. Une minute plus tard Jovetic Il a sorti un fil qui a fini par se perdre du côté du but montpelliérain. L’interdiction s’ouvrait pour Monaco qui s’approchait de plus en plus du danger avec toutes ses armes. Le dernier était encore pour un atout Jovetic même si Bertaud Il a sorti une main providentielle pour empêcher la cible. Malgré l’effort, ceux de Moreno se sont reposés avec le 0-0 à la lumière.

La chance a changé pour la Principauté dans les premières minutes de la seconde mi-temps. A la sortie d’un coin desservi par Golovin, Slimani a sauté sur toute la défense montpelliéraine pour diriger le ballon au fond des filets. Carafe d’eau froide pour le cinquième classé en Ligue 1.

Malgré l’assaut de Golovin, Ben Yeder et compagnie, Montpellier a continué à chercher la cravate sans succès. Il est resté comme ça pendant encore un an sans gagner Monaco lors des deux matches de championnat, et ils sont déjà 26. Trois points qui servent ceux de Robert Moreno reléguer Montpellier à la sixième place et la cinquième place en l’absence de contestation du reste de la journée.