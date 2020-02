Résumé et objectifs de Monaco

29/02/2020 à 22h16

Monaco

Lecomte; Heinrichs, Glik, Badiashile, Fode Touré; Bakayoko (Tchouameni, 68 ‘), Fofana, Golovin; Slimani, Ben Yedder et Keita Baldé (Jovetic, 66 ‘).

Reims

Rajkovic; Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan; Romao, Munetsi; Donis (Doumbia, 80 ‘), Dingome (Zeneli, 85’), Kamara; et El Bilal Touré (Dia, 67 ‘).

Buts

1-0 M. 31 Ben Yedder (p.). 1-1 M. 58 Kamara

Arbitre

Hakim Ben el Salem Hadj. TA: Keita Baldé (55 ‘), Tchouameni (81’) / Foquet (29 ‘), Romao (74’), Munetsi (84 ‘)

Les postes ont évité la victoire de Monaco contre Reims. Les de Robert Moreno ils pourraient être situés à un point de la zone européenne, mais la malchance a évité ce qui aurait été une victoire très importante. Ils ajoutent deux tirages consécutifs, mais cinq jours sans perdre.

Après une petite frayeur de Reims, quand Bilal Touré Il était sur le point de dépasser les visiteurs avec un tir qui passa largement après avoir chassé une balle lâche à l’intérieur de la zone, Monaco commença à dominer le duel, mais les occasions arrivèrent par gouttes. Mais quand ils l’ont fait, c’était clairement.

Comme quand, avant d’atteindre le quart d’heure de jeu, le grand joueur de l’équipe Keita Baldé Il a envoyé le cuir à la barre transversale avec une volée chassée au demi-fond. Les de Robert Moreno a averti, mais n’a pas créé de danger jusqu’à ce que la pénalité qui les mettrait en avant sur le tableau de bord. Ben Yedder était en charge, après une demi-heure, de battre Rajkovic à 11 mètres après une pénalité maximale de Foquet sur Keita Baldé.

Il a amélioré ses prétentions à Reims après avoir traversé les vestiaires et avant le match, Kamara a signé la cravate avec un zapatazo du coin gauche de la zone qui a capturé Lecomte.

Après le match nul, le match s’est stabilisé et les chances étaient courtes, jusqu’à ce que ceux de la Principauté tentent le but du match nul dans les dernières minutes. Golovin, Slimani et Ben Yedder ils ont essayé mais Rajkovic Il a sauvé son peuple avec des interventions de grand mérite.

Le but a résisté et Monaco a serré. Jusqu’à la dernière minute, il a essayé, et au moment de la remise Jovetic il a couru deux fois dans le bois. Les de Châtain Ils ont manqué de prix malgré l’adhérence finale.