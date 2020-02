Résumé et objectifs de Nîmes

Deux équipes aux positions très différentes, mais moralement touchées après les dernières défaites, se sont battues pour la victoire, qui a emporté Marseille. Le facteur différentiel parle espagnol: Darío Benedetto a marqué les trois buts de ceux de Villas-Boas qui permettent à l’équipe de retrouver le chemin du triomphe après leur trébucher contre Nantes. Les Nîmes mettent ceux de la Côte d’Azur en difficulté, mais la bonne tenue de Mandanda C’était la clé du triomphe final.

Nimes

Bernardoni; Ripart, Landre, Pablo Martínez, Paquiez; Fomba (Deaux, 70 ‘), Sarr; Ferhat, Benrahou, Philippoteaux (Koné, 70 ‘); Roux

Marseille

Mandanda; Sarr, Álvaro, Caleta-Car, Amavi; Rongier, Kamara, Sanson; Germain, Benedetto (Maxime López, 90 ‘) et Payet (Ake, 88’).

Buts

1-0 M. 5 Ferhat. 1-1 M. 10 Benedetto. 1-2 M. 36 Benedetto. 1-3 M. 69 Benedetto. 2-3 Deaux (92 ‘)

Arbitre

Clement Turpin TA: Landre (14 ‘), Ferhat (75’), Sarr (77 ‘), Paquiez (93’) / Álvaro (71 ‘), Payet (75’), Mandanda (92 ‘)

La surprise a sauté dans les premières minutes lorsque Nîmes est allé de l’avant sur le tableau de bord. Un tir de Roux depuis la zone droite de la zone a été arrêté par Mandanda, mais son dégagement au centre a été mis à profit par Ferhat qui, arrivant par derrière, a marqué à une porte vide.

Peu de temps la joie locale a duré puisque seulement cinq minutes plus tard celles de Villas-Boas Ils ont noué le duel. Une balle derrière le dos dans l’aile droite le plaça au cœur de la zone de Sarr, où Benedetto égalerait le match sans opposition.

Le duel a été égalisé avec la cravate et il y a eu des approches dangereuses par les deux concurrents. La paire centrale de Marseille, formée par Caleta Car et Álvaro González, il fallait l’utiliser à fond pour arrêter un brave Nîmes. Malgré cela, les visiteurs finiraient par imposer leur plus haute qualité.

Petit à petit, ils faisaient de plus en plus avec le contrôle du jeu, jusqu’à une passe mesurée de Payet laissa Benedetto seul devant Bernardoni, dépassant l’objectif des «crocodiles» avec une subtile gelée de pétrole.

L’Argentin, au moment idéal

Les Nîmes ne voulaient pas être un groupe avant un Marseille qui donnait le sentiment de pouvoir mettre fin au duel à tout moment, mais les locaux se sont retournés et ont changé le scénario du duel. Ils ont commencé à assiéger l’objectif de Mandanda et l’égalité était une question de temps devant une équipe totalement KO.

Le but du Costa Azul a sauvé un tir acrobatique de près Landre et Ripart Il hocha la tête peu après quelques millimètres du but, mais à la sortie d’un corner, le troisième était proche d’un tir de Sarr qui s’est arrêté Bernardoni Avec un arrêt réflexe.

Marseille avait ébranlé le domaine local, et Benedetto a atteint son troisième objectif de duel en profitant d’une carambole à l’intérieur de la zone après une faute latérale de Payet. Deaux coupe les distances à la sortie d’un cornermais trop tard. L’odeur de l’Argentine et l’agilité féline du gardien marseillais déséquilibrent l’équilibre.