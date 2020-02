Résumé du match Amiens-PSG (4-4) de la journée 25.

Le PSG a estimé que mettre le pied sur l’accélérateur pour un temps de 3-0 serait suffisant. Cela semblait être le cas. Sans Neymar ou Mbappé et en pensant à la Ligue des champions, l’équipe de Tuchel s’est baladée en première mi-temps, sans rythme, sans occasions et sans envie. Dans la seconde, Verratti et Marquinhos se sont rendus sur le ring – comme prévu – et ont fait la fierté de l’équipe. Les Amiens sont revenus et le PSG l’a fait tuer. Ils sont revenus à Tuchel que 3-0 mais Guirassy a semblé sauver un point sur le cor.

Il a montré la peinture parisienne en première mi-temps que quand on marche on ne gagne personne. Peu importe le nom que vous avez et la peur que vous donnez. Si vous ne courez pas, si vous ne descendez pas pour défendre et si vous ne jouez rien, n’importe qui peut peindre votre visage. Et c’était les Amiens. Sans rien faire dans l’autre monde, l’équipe d’Elsner a payé pour des relaxes défensives avec trois buts dans le manuel. Tout d’abord, Guirassy a repris, a pris le dos de Thiago Silva et a battu Navas. Ensuite, Kakuta a pris un fouet que Keylor Navas n’a pas pu atteindre.

Et finalement, Diabaté est sorti de son propre terrain, a défié Silva et a marqué avec un tir croisé. Avec ces concessions défensives, tout est plus facile. Le PSG avait le ballon mais chaque vol des Amiens était suivi d’un compteur mortel. Personne ne descendait. Il y avait la défense et les murs à la merci des assaillants locaux.

Les Parisiens ont eu des chances plus ou moins claires de marquer comme ils l’ont toujours fait mais il n’y a pas eu beaucoup moins de harcèlement. Même comme ça. Herrera a réduit les distances à la sortie d’un corner juste avant la pause.

A la reprise, une sortie tromba du tableau parisien a été intuitionnée. Mais rien de tout cela. Le PSG s’est bien passé, oui, mais sans intention de passer sur l’adversaire, bien qu’il ait fini par le faire par manque d’Amiens. Kouassi, dans le jeu de stratégie, a commencé à rendre la boîte d’Elsner nerveuse. Il essaya de répondre aux Amiens avec une occasion criante de Kakuta.

Une occasion gâchée et le PSG que je ne pardonnerais pas. D’abord la tête de Kouassi, puis Icardi a retourné le tableau de bord. Avec 3-4, Cavani leur a fait condamner le match de loin mais ce serait Guirassy qui a sauvé un point plus que mérité pour Amiens.

Amiens : Gurtner; Calabresi (Jallet, 79 ‘), Opoku, Chedjou, Aleesami; Zungu, Blin; Otero (Cornette, 78 ‘), Kakuta, Diabaté (Mbenza, 84’); Guirassy

PSG : Navas; Herrera, Thiago Silva (Marquinhos, 46 ‘), Kouassi, Herrera; Di María, Paredes (Bernat, 61 ‘), Gueye (Verratti, 46’), Draxler; Cavani et Icardi.

Buts : 1-0 M. 5 Guirassy. 2-0 M. 29 Kakuta. 3-0 M. 40 Diabaté. 3-1 M. 45 Herrera. 3-2 M. 60 Kouassi. 3-3 M. 65 Kouassi. 3-4 M. 74 Icardi. 4-4 M. 91 Guirassy.