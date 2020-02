Résumé et objectifs du match PSG-Girondins (4-3) de la journée 26.

La victoire a plus que souffert du PSG face à un Bordeaux qui allait surprendre. L’équipe parisienne est étouffée par les matchs qu’il a déjà remportés. Ils ont quitté les Girondins vivants après le retour et ont fini par demander l’heure. Plus si ça colle avec Neymar éjecté pour un double jaune après une demie. Il a rebondi et payé cher.

23/02/2020 à 23:10

CET

Albert Grace

PSG

Tourner

PSG

Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva (Gueye, 17 ‘), Kimpembe, Bernat; Di María (Sarabia, 75 ‘), Verratti, Marquinhos, Neymar; Mbappé et Cavani (Icardi, 76e).

Girondins Bordeaux

Costil; Koscielny, Pablo, Sabaly; Kwateng (Brown, 46 ‘), Basic (Adli, 70’), Otavio, Benito; Hwang (Maja, 78 ‘), De Preville et Kalu.

Buts

0-1 M. 18 Hwang. 1-1 M. 25 Cavani. 2-1 M. 45 + 2 Marquinhos. 2-2 M. 45 + 5 Pablo. 3-2 M. 63 Marquinhos. 4-2 M. 69 Mbappé. 4-3 M. 83 Brown.

Arbitre

Willy Delajod. T.A .: Neymar (2A 92 ‘), Cavani (45 + 6’), Gueye (56 ‘), Kimpembe (85’) / Kwateng (45 + 1 ‘), Basic (64’).

Incidents

Parc des Princes.

Le PSG semble perdre de sa lucidité à chaque rencontre qui se passe. Beaucoup de possession mais absolument rien. Et avec Verratti et Gueye seuls au centre, peu de choses peuvent être combinées. Di María essaie de pénétrer à l’intérieur mais la vérité est que tout s’accélère lorsque le ballon atteint Neymar, qui est le seul à pouvoir franchir les lignes.

Le «10» a commencé motivé et ce sont les premières tentatives d’une équipe parisienne qui a dû gagner car. Par talent. Mais ça a coûté. D’abord parce que Hwang a dépassé les Girondins à la première occasion, puis parce que le PSG a du mal à défendre quand la pression après la perte ne fonctionne pas. Il a dû ramer tout Tuchel mais a vite mis les tables. Di María l’a mis avec la musique et l’Uruguayen qui n’a pas commis d’erreur. Il ne le fait généralement pas. Le retour est venu avec une victoire.

Le PSG les avait de toutes les couleurs en première mi-temps, avec un tir de Cavani sur le bâton inclus, mais c’est Marquinhos, avec un soupçon de chance, celui qui a mis le 2-1 avant la pause. Il semblait que les Parisiens iraient de l’avant au vestiaire mais il y avait la pièce comique du jour. Sergio Rico a repoussé une balle lâche, son dégagement a touché Pablo et la balle qui a glissé dans son propre but. Surréaliste

Dans la reprise, le PSG est resté dans cet être ou non. Aller ou ne pas aller pour tous. Pendant ce temps, les Girondins se blessaient à chaque fois qu’il partait avec un ballon contrôlé et dans la stratégie. Rico a réclamé un arrêt. Bordeaux a échoué et Marquinhos a marqué dans un nouveau mouvement stratégique. Avec 3-2, le PSG aimait et détendait.

Plus si cela convient à la pièce. Mbappé a mis les distances au centre de Cavani mais les Girondins n’ont pas perdu la face et ont forcé Sergio Rico à se montrer. Le bordelais a essayé jusqu’au bout et Pardo a mis le 4-3 qui a installé les nerfs dans le Parc des Princes. Tellement que même Neymar a fini par être éjecté. Deuxième jaune dans une moitié inutile après avoir été «chassé» dans le jeu précédent. Le PSG a fini par remporter une victoire plus que subie.