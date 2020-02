Résumé et objectifs du PSG

L’équipe de Tuchel a gagné dans un match dans lequel il est devenu 3-0 et a fini par souffrir plus que prévu lorsque ceux de Rudi García ont réalisé 3-2. Les graves échecs défensifs pourraient coûter le choc aux Parisiens puisque les visiteurs les ont beaucoup blessés avec des transitions rapides dans un match où Neymar n’a pas été blessé.

02/09/2020 à 23:13

CET

Antonio Tuachi

PSG

LYO

Paris Saint-Germain

Keylor Navas; Meunier, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Di María (Paredes, 85 ‘), Verratti, Gueye, Draxler (Sarabia, 65’); Icardi (Cavani, 77 ‘), Mbappé.

Olympique Lyon

Lopes; Rafael, Marcelo, Jason Denayer, Marçal (Tete, 56 ‘); Thiago Mendes, Tousart; Cherki (Toko Ekambi, 56 ‘), Aouar, Terrier (Traoré, 77’); Dembelé

Buts

1-0 M. 22 Di Maria. 2-0 M. 38 Mbappé. 3-0 M. 47 Marçal (p.p.), 3-1 M. 52 Terrier. 3-2 M. 59. Dembelé. 4-2 M. 80 Cavani.

Arbitre

Clement Turpin TA: Kimpembe (45 ‘) / Toko Ekambi (90’), Marcelo (92).

Incidents

Parc des Princes. 45 000 spectateurs

Le jeu a commencé avec beaucoup d’intensité, l’équipe de Tuchel a levé une très haute pression à la recherche de rapprocher le ballon de la surface et de rendre difficile la sortie du ballon des défenses de l’équipe lyonnaise.

Le premier but est venu grâce à un jeu individuel de nombreux carats dans lequel Ángel Di María a commencé sur l’aile droite, a fait une brèche et, après avoir dribblé deux défenseurs, a tiré sur le poteau court. Anthony Lopes a pu faire autre chose pour éviter le but qui faisait avancer le PSG.

Le deuxième de l’équipe parisienne n’a pas attendu. Seulement 14 minutes plus tard, Kylian Mbappé qui a creusé les écarts avec un très bon but. Icardi a mené le cuir dans le bon secteur et s’est concentré à la recherche de l’international français, le ballon a été touché, de manière défectueuse, par Denayer et le cuir est tombé de sorte que le numéro 7 du PSG a marqué à plaisir en piquant le ballon au premier contact.

La première mi-temps s’est terminée par une pièce controversée. Prensel Kimpembe a renversé Dembelé lorsque le deuxième était dans la direction des buts, l’arbitre n’a pas considéré l’opportunité comme un but ou que la centrale française ne contestait pas le ballon et n’a pas expulsé le joueur du PSG malgré le fait que certains joueurs lyonnais l’ont réclamé. Le carton rouge

Avec le début de la seconde mi-temps est venu le moment le plus comique de la rencontre, une pièce qui, sans aucun doute, ne laissera personne indifférent. Draxler a poussé le ballon vers la gauche, tente de reprendre une passe qui a échoué, Thiago Mendes jette involontairement une sorte de mur, pour plus d’inri, le cuir atteint Marçal qui tire sur son propre but en marquant 3-0.

RÉACTION BLANCHE

Lyon ne s’est pas effondré et quelques minutes plus tard, il a marqué 3-1. Terrier a tiré avec la droite depuis la couronne de la zone et a mis le quatrième but du match avec un tir dans lequel Keylor Navas pourrait faire plus puisque le cuir est passé sous la main après l’avoir légèrement touché.

Le PSG passe un mauvais moment en défense et Lyon en profite pour faire le 3-2 et réduire les écarts. Toko Ekambi, qui venait d’entrer, a fait une belle carrière battre Kimpembe et Il a laissé le cuir à Dembelé pour marquer à loisir.

À la 80e minute, des doutes ont été levés pour les locaux. Cavani, qui était entré peu de temps auparavant, a marqué la pièce pour son propre avec un tir de première passe de Di Maria. L’Uruguayen n’avait pas vu de porte depuis le mois d’août et a ainsi rompu sa mauvaise séquence.

Le tableau de bord ne bougeait plus, dans la remise Marcelo a donné une entrée très dure sur Mbappé dans laquelle il aurait pu blesser la star française.