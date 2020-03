SCO Angers 2 – 0 FC Nantes

Il Nantes n’a pas réussi à imposer Angers, qui a gagné 2-0 lors de la rencontre qui s’est tenue ce samedi Stade Raymond Kopa. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. Il SCO Angers Il est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre lui Brest loin de chez soi (0-1) et l’autre devant Montpellier HSC dans son fief (1-0). De la part de l’équipe visiteuse, le FC Nantes il a été battu 0-1 lors du dernier match contre lequel il a joué OSC Lille. Avec cette défaite, FC Nantes il était en douzième position à la fin du match, tandis que le SCO Angers C’est le dixième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, donc le résultat est resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La deuxième mi-temps a débuté favorablement pour l’équipe à domicile, qui a ouvert son compte de score grâce à un but de Antonin Bobichon quelques minutes après la seconde mi-temps, plus précisément à la 48e minute. SCO Angers, qui a pris ses distances par 53 minutes, concluant le match avec un score de 2-0 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Angers qui sont entrés dans le jeu étaient Thomas Mangani, Rachid Alioui et Farid El Melali remplacer Zinedine Ould Khaled, Stéphane Bahoken et Sada Thioubtandis que les changements de Nantes étaient Renaud Emond, Anthony Limbombe et Kalifa Coulibaly, qui est entré pour remplacer Mehdi Abeid, Abdoul Kader Bamba et Ludovic Blas.

Dans le match, il y avait un total de trois cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Nantes. Plus précisément, l’arbitre a montré trois cartons jaunes à Abdoulaye Toure, Nicolas Pallois e Imran Louza.

Avec 39 points, le SCO Angers Il était à la dixième place du classement général à la fin de la partie, tandis que le groupe mené par Christian Gourcuff Il était à la douzième place avec 37 points.

Le lendemain de la compétition, le SCO Angers jouera contre lui Amiens SC à la maison pendant que FC Nantes fera face dans son stade contre le Olympique de Nîmes.

Fiche techniqueSCO Angers:Ludovic Butelle, Abdoulaye Bamba, Romain Thomas, Ismael Traore, Souleyman Doumbia, Sada Thioub (Farid El Melali, min.83), Angelo Fulgini, Zinedine Ould Khaled (Thomas Mangani, min.60), Baptiste Santamaria, Antonin Bobichon et Stephane Bahoken (Rachid Alioui, min. 74)FC Nantes:Alban Lafont, Dennis Appiah, Nicolas Pallois, Andrei, Charles Traore, Imran Louza, Mehdi Abeid (Renaud Emond, min.59), Abdoulaye Touré, Abdoul Kader Bamba (Anthony Limbombe, min.74), Moses Simon et Ludovic Blas (Kalifa Coulibaly, min.83)Stade:Stade Raymond KopaButs:Antonin Bobichon (1-0, min. 48) et Romain Thomas (2-0, min. 53)