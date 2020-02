SCO Angers Montpellier HSC

Samedi prochain à Stade Raymond Kopa à 20h00, le Angers et le Montpellier lors de la 26e journée de Ligue 1.

Il SCO Angers visages voulant récupérer des points dans le match correspondant à la vingt-sixième journée après avoir perdu son dernier match contre le Olympique de Nîmes par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 25 matches disputés à ce jour en Ligue 1, avec 24 buts en faveur et 33 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Montpellier HSC ne pouvait pas faire face à la AS Monaco lors de sa dernière rencontre (1-0), il cherchera donc une victoire contre SCO Angers pour redresser le parcours en compétition.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, SCO Angers Il a gagné six fois, a été battu quatre fois et a fait match nul trois fois en 13 matchs, ce qui indique qu’il devra faire un effort pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent à domicile. En tant que visiteur, le Montpellier HSC Il a perdu six fois et a dessiné cinq fois dans ses 12 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, il devra donc tout donner au stade SCO Angers pour obtenir plus de points loin de chez soi.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Stade Raymond Kopa et le solde est de deux victoires, quatre défaites et trois nuls en faveur de SCO Angers. La dernière rencontre entre le Angers et le Montpellier Dans cette compétition, il s’est joué en octobre 2019 et s’est terminé dans les tableaux (0-0).

En analysant sa position dans le tableau de classement de la Ligue 1, nous voyons que les visiteurs ont un avantage de sept points sur le SCO Angers. Il SCO Angers Il arrive au match avec 30 points dans son casier et occupant la quatorzième place avant le match. De son côté, le Montpellier HSC Il compte 37 points et occupe la sixième position du classement.