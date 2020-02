SCO Angers SC 1 – 0 Montpellier HSC

Il Montpellier n’a pas réussi à se plier Angers, qui a gagné 1-0 lors du match qui s’est tenu ce samedi Stade Raymond Kopa. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il SCO Angers face à la réunion avec l’intention de retracer son score en championnat après avoir subi une défaite 1-0 dans le duel précédent contre le Olympique de Nîmes et pour le moment, il a connu une séquence de quatre défaites consécutives. Côté visiteurs, le Montpellier HSC perdu par un résultat de 1-0 lors du match précédent contre AS Monaco. Avec cette défaite, Montpellier HSC Il a terminé huitième à la fin de la partie, tandis que le SCO Angers C’est le quatorzième.

22/02/2020

Agir à 22h06

CET

SPORT.es

Au cours de la première partie, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, donc le résultat est resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause de la première partie est venu l’objectif de l’équipe à domicile, qui a créé la lumière grâce à un peu de Stéphane Bahoken à 68 minutes. Enfin, le match s’est terminé par un 1-0 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre des changements, dans le Angers a été soulagé de Stéphane Bahoken et Mathias Pereira Lage remplacer Rachid Alioui et Sada Thioubtandis que le technicien de Montpellier, Michel Der Zakarian, a ordonné l’entrée de Florent Mollet, Jordan Ferri et Souleymane Camara fournir Yun Il-Lok, Junior Sambia et Gaetan Laborde.

L’arbitre a sanctionné six joueurs avec un carton jaune, quatre pour les locaux et deux pour les visiteurs. Dans la partie des locaux, la carte était Abdoulaye Bamba, Souleyman Doumbia, Mateo Pavlovic et Pierrick Capelle et par les visiteurs de Andy Delort et Ambroise Oyongo.

Avec cette victoire, le SCO Angers monte à 33 points et se place à la quatorzième place du classement. De son côté, le Montpellier HSC Il reste avec 37 points avec lesquels il a atteint cette vingt-sixième journée de compétition.

Le prochain engagement de la Ligue 1 pour le SCO Angers c’est contre lui Bresttandis que le Montpellier HSC fera face à la Racing Strasbourg.

Fiche techniqueSCO Angers:Gerónimo Rulli, Vitorino Hilton, Damien Le Tallec, Daniel Congre, Arnaud Souquet, Junior Sambia, Teji Savanier, Ambroise Oyongo, Andy Delort, Gaetan Laborde et Yun Il-LokMontpellier HSC:Ludovic Butelle, Vincent Manceau, Abdoulaye Bamba, Mateo Pavlovic, Romain Thomas, Souleyman Doumbia, Baptiste Santamaria, Pierrick Capelle, Angelo Fulgini, Sada Thioub et Rachid AliouiStade:Stade Raymond KopaButs:Stéphane Bahoken (1-0, min. 68)