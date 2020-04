Sheffield United, RB Leipzig, Leicester, Atalanta Comment les ménés parviennent à rivaliser avec l’élite du football

Il y a deux vérités principales dans le football européen moderne.

1. La possession est aux neuf dixièmes de la loi. Sur les 12 équipes en moyenne au moins deux points par match dans les cinq plus grandes ligues d’Europe (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1) avant la suspension de la saison 2019-2020 en raison du coronavirus, huit jouissaient d’au moins un 58% de possession de balle en championnat, et l’un des quatre qui ne l’était pas (Red Bull Leipzig) était à 59% en Ligue des champions, ce qui montre qu’ils étaient capables de dominer le ballon. Seules deux équipes avaient des taux de possession de 60% ou plus avec une moyenne de moins de deux points par match: Bayer Leverkusen (1,9 points par match) et Chelsea (1,7). Les deux avaient de bonnes chances de se qualifier pour la Ligue des champions.

La possession elle-même n’est pas un indicateur direct de la qualité, bien sûr, et il existe techniquement d’autres façons de gagner. La Lazio, par exemple, avec sa possession de 50%, était à 2,38 points par match et seulement un point de première place en Serie A. Mais empoigner le ballon est peut-être le moyen le plus efficace de pratiquer ce sport pour le moment.

2. Pour posséder le ballon, il faut de l’argent. Sur les sept équipes détenant 60% de possession ou plus, six se sont classées dans les neuf premiers des classements de génération de revenus les plus récents de Deloitte: Barcelone (premier), Bayern Munich (quatrième), Paris Saint-Germain (cinquième), Manchester City (sixième), Liverpool (septième) et Chelsea (neuvième). Leverkusen était la seule valeur aberrante et pourtant ils sont toujours parmi les clubs les plus lucratifs d’Allemagne. Parmi les 20 principaux producteurs d’argent de Deloitte, seulement trois – l’Atletico Madrid, toujours étalé, West Ham United, toujours sous-performant, et Everton, son petit-frère éternel – étaient en possession de moins de 50%.

Le chemin le plus direct vers le succès dans le football passe par un jeu de possession solide, mais vous ne pouvez pas acquérir les pièces qui vous permettent de monopoliser le ballon à moins d’avoir plus d’argent que la plupart des États-nations. C’est une combinaison assez injuste.

Et pourtant, les équipes en dehors des 1% les plus riches gagnent tout le temps, non? Au moment où le jeu a été suspendu, Atalanta et RB Leipzig étaient en quarts de finale de la Ligue des champions, Leicester City était presque assurée de la troisième place de la Premier League, les Wolves et Sheffield United étaient toujours en jeu pour une candidature à la Ligue des champions, et la Lazio était sur une près de six mois de ligue sans défaite de la ligue – à quelques millimètres de la capture de la puissante Juventus dans le tableau de Serie A.

L’argent semble régner sur ce sport plus que jamais, mais les vairons – et par rapport à ces équipes à revenus élevés, tout le monde est un vairon – peuvent toujours gagner. J’ai pensé qu’il pourrait être intéressant d’explorer ce que certains des plus grands surenchères actuels du sport ont ou n’ont pas en commun.

J’ai choisi deux équipes de chacune des cinq meilleures ligues grâce à deux méthodes différentes: identifier les meilleurs joueurs en 2019-2020 qui ne figurent pas encore sur les listes de valeurs des clubs de Deloitte ou de KPMG, et regarder les valeurs totales estimées des joueurs pour chaque club à Transfermarkt et identifier qui a des ratios points / valeur particulièrement élevés. Quelques ligues avaient plus de candidats que d’autres, mais voici les 10 équipes avec lesquelles je travaille pour cet exercice:

– Premier League anglaise: Leicester City (troisième au moment de la suspension) et Sheffield United (septième)

– La Liga espagnole: Getafe (quatrième) et Grenade (neuvième)

– Bundesliga allemande: RB Leipzig (troisième) et Borussia Mönchengladbach (quatrième)

– Serie A italienne: Lazio (deuxième) et Atalanta (quatrième)

– Ligue 1 française: Marseille (deuxième) et Reims (cinquième)

Certains de ces clubs ont une longue histoire et de solides comptes bancaires; d’autres non plus. Mais les 10 poinçonnaient bien au-dessus de leurs catégories de poids respectives en 2019-2020. (Au fait, si vous êtes morbide comme moi, voici les plus grands sous-performants de chaque ligue par cette méthode: West Ham, Espanyol, Werder Bremen, AC Milan et Toulouse. L’absence de West Ham ou de Milan aurait justifié mon méthodes en question.)

Alors, qu’est-ce qui a fonctionné pour ces 10 clubs qui pourraient fonctionner pour d’autres en dessous du palier supérieur du football?

Sheffield United a utilisé une équipe plus âgée, un entraîneur compagnon et un style axé sur le fait de laisser les adversaires avoir le ballon avant de contre-attaquer. Cela fonctionne remarquablement bien aussi: lors de leur première saison de retour en Premier League, ils sont septièmes.

Gestion de la liste

Rajeunir …

En termes d’âge moyen de l’alignement, Leipzig (23,6) et Reims (24,1) figuraient parmi les cinq clubs les plus jeunes des Big Five. Et avec Julian Nagelsmann, 32 ans, Leipzig est également dirigé par l’un des plus jeunes managers. Marseille (25,6) fait également partie des 20 plus jeunes.

Bien sûr, Toulouse et Mayence subissent également d’importants mouvements de jeunesse et figurent parmi les plus grands sous-performants d’Europe. Alors peut-être que tu devrais …

… vieillir

Getafe (28,2) et Sheffield United (27,9) comptent parmi les plus anciennes formations du Big Five, tandis que Gladbach (27,5), Leicester (27,2), Latium (27,2), Grenade (27,0) et Atalanta (26,8) sont plus âgés que la moyenne. . Burnley (29,0) est un autre surenchérisseur majeur qui a failli faire partie de cette liste et a la quatrième liste la plus ancienne parmi cet échantillon de 98 équipes. Chacune de ces équipes a réussi à identifier des vétérans de grande valeur à jumeler avec des acquisitions plus jeunes.

Bien sûr, West Ham (28,4) n’a trouvé aucun chemin vétéran vers la réussite. L’âge n’a pas non plus aidé SD Eibar (29,9), Gênes (28,4) ou Napoli (27,9).

Le RB Leipzig a déployé l’un des plus jeunes managers d’une ligue supérieure, Julian Nagelsmann, et lui a permis de définir sa propre approche tactique audacieuse avec le plein soutien de l’équipe.

encadrement

Embauchez un nouveau venu, si vous le pouvez

Trouver le prochain grand leader est un moyen sûr de surpasser, au moins jusqu’à ce qu’il soit enlevé par un plus grand club. Alors que Nagelsmann est aussi jeune qu’ils viennent, de grandes choses sont également attendues de Marco Rose de Gladbach (43), Simone Inzaghi de Lazio (43) et Diego Martinez de Grenade (39), car ils continuent d’impressionner avec des ressources limitées.

Il n’y a cependant que peu de jeunes hotshots à contourner, et il s’avère parfois qu’ils ne sont pas tout à fait prêts pour les heures de grande écoute. Alors peut-être que tu devrais …

… louez un moulin à la place

Chris Wilder de Sheffield United (52), David Guion de Reims (52) et Pepe Bordalas de Getafe (56) sont tous des vétérans qui ont passé la plupart de leur carrière aux niveaux inférieurs du sport. Ils sont la personnification du boxeur compagnon qui n’a pas eu l’habileté naturelle des champions mais qui connaît tous les trucs du livre pour les frustrer. Ces trois managers ont non seulement supervisé la promotion au plus haut niveau, mais ils ont également conçu des finitions immédiates pour la moitié supérieure de la table.

Là encore, tout le monde n’est pas Rocky Balboa. Beaucoup de broyeurs aident leurs équipes à faire de la promotion mais se retrouvent incapables de s’adapter à la vie au plus haut niveau du sport. Peut-être que tu devrais…

… embaucher quelqu’un avec une expérience de haut niveau

Brendan Rodgers de Leicester (47 ans) a presque mené Liverpool au titre de Premier League en 2014, mais a été évincé l’année suivante et a passé trois saisons avec le Celtic avant de rejoindre le LCFC en février dernier. Andre Villas-Boas de Marseille, 42 ans, était sans doute le Nagelsmann de son temps, gagnant le poste de Chelsea à 33 ans après une magnifique course à Porto. Mais il a duré moins d’une saison à Stamford Bridge et seulement une saison et demie à Tottenham Hotspur avant de réhabiliter sa carrière au Zenit Saint-Pétersbourg et au Shanghai SIPG. Il a rejoint Marseille en mai dernier et a été un grand succès.

Gian Piero Gasperini de l’Atalanta avait apparemment dirigé la moitié des clubs italiens – Crotone, Gênes, Inter Milan, Palerme, Palerme à nouveau (longue histoire), puis à nouveau Gênes – avant de déménager à Bergame. Et à 62 ans, il s’est vraiment retrouvé.

Le style de jeu

Gardez une longueur d’avance

Il y a des récompenses associées à l’identification des tendances et à la modernité. Dans le football, «moderne» fait désormais généralement référence à un style de presse (mais pas de contact), plus basé sur la possession. Cela est généralement, mais pas toujours, associé à un grand nombre de possessions gagnées du côté de l’adversaire et à un faible nombre total de possessions. Une majorité des 10 équipes que j’ai mentionnées au sommet ont trouvé comment rester à l’avant-garde de l’évolution même si elles n’ont pas l’argent pour contrôler le ballon 65% du temps.

RB Leipzig s’est classé premier parmi les cinq grands avec 61,9 récupérations de balle – définies par Opta comme “où un joueur récupère la balle dans une situation où aucune équipe n’a la possession ou où la balle lui a été jouée directement par un adversaire, sécurisant ainsi la possession pour leur équipe “- par 90 minutes. Ils se sont classés au deuxième rang des possessions gagnées dans le tiers médian du peloton (29,5).

Le succès d’Atalanta est remarquable et doit beaucoup à leur agressivité en remportant le ballon en hauteur. Ils utilisent également le ballon rapidement, perdant peu de temps pour entrer dans les positions de marquage une fois qu’ils en ont la possession.

L’Atalanta s’est classée huitième en récupération de balle (58,3), cinquième en possession de victoires dans le tiers du milieu (28,3) et septième en possession de victoires dans le tiers offensif (5,5). La Lazio a obtenu la moyenne des septièmes moins de possessions par match avec 88,3. (Certes, c’était plus élevé que l’un des autres principaux concurrents de Serie A cette année: la Juventus était à 84,9, l’Inter Milan à 86,2.) Ils avaient le 12e moins de possessions avec 0-2 passes et ils étaient 13e en temps de possession moyen .

Gladbach a prospéré avec une passe incisive. Malgré un taux de possession de seulement 52% et une non-abondance de tirs, ils étaient neuvièmes en passes décisives (1,6 par match), huitièmes en passes attendues, sixième en pourcentage de tirs tirés dans la surface, cinquième en pourcentage de tirs cadrés et troisième dans ce qu’Opta appelle Big Chances Created (“une situation où un joueur devrait raisonnablement s’attendre à marquer”).

Leicester n’était au sommet d’aucune des catégories de «modernité» pertinentes, mais était dans le top 25 ou presque dans la plupart d’entre elles – 14e moins de fautes, 15e au total des touches par match, 16e en taux de possession, 17e en total de tentatives de passes, 26e en récupération de balle, etc. Le plus important: ils étaient 10e en moyenne de buts marqués. Marseille était extrêmement similaire à Leicester à cet égard, seulement un peu plus physique (plus de plaqués, plus de fautes) et un peu plus languissant offensivement (possessions plus longues, moins de possibilités de buts).

Pour la plupart, ces équipes sont également assez bien financées, et la plupart résident dans des marchés plus importants. Ils ne sont que des «vairons» par rapport aux poids lourds de leur ligue – ils ont plus d’argent que la plupart, assez pour donner leur propre tournure au jeu de possession. (Trois de ces équipes – Atalanta, Leipzig et Gladbach – figurent également dans le top 10 des buts décisifs marqués.)

Si vous ne sentez pas que vous avez les pièces pour le faire, ne faites pas semblant. Vous pourriez trouver plus d’avantages en essayant de …

… zig quand les autres zaginent

Si vous ne pouvez pas dominer le ballon, ne vous embêtez même pas avec le ballon. Getafe, Granada et Sheffield United ont tous trouvé le succès malgré seulement 43-44% de possession.

En termes de taille, de valeur, d’histoire récente, etc., Grenade et United sont les moins performants de cette liste. Enfer, les deux étaient dans les deuxièmes divisions de leurs pays respectifs la saison dernière! Mais Grenade tenait bon (neuvième place avec 11 victoires, 11 défaites et neuf matchs nuls en Liga) et United faisait encore mieux: ils étaient en septième place, à seulement deux points de la dernière place de la Premier League en Ligue des champions.

Ils ont atteint ces réalisations de manière similaire et en retrait. Grenade a enregistré le huitième moins de récupérations de balle, le quatrième nombre de touches au total, le troisième moins de possessions avec 9+ passes et, par conséquent, le troisième moins de tirs au but. Ils ont également commis la sixième faute. Ils ont gardé autant d’hommes que possible derrière le ballon et ont commis une faute si vous avez commencé à les devancer. Certes, ce style perdait un peu de son efficacité – Grenade a gagné 20 points lors de ses 10 premiers matchs (dont une victoire 2-0 sur Barcelone) mais n’a réussi que 18 points lors de ses 17 derniers – mais il a également assuré le milieu de table succès lors de leur première année de retour en Liga.

Sheffield United avait un peu plus à offrir que Grenade offensivement et connaissait plus de succès à cause de cela. Mais c’était le même concept: 12e plus petit taux de possession, neuvième moins de tirs au but, 16e plus bas temps de possession, etc. La sécurité d’abord, peut-être des buts plus tard.

Getafe est l’équipe anti-moderne en Europe, voulant peu de balle mais utilisant une vitesse extrême pour l’utiliser chaque fois qu’elle prend le contrôle. Ça a marché aussi: ils ont battu Barcelone en début de saison.

Ces deux équipes étaient cependant Barcelone de Guardiola, comparé à Getafe. Voici, l’équipe de football la plus anti-moderne d’Europe:

– Moins de touches (489,6) et de tentatives de passes (298,5) dans les cinq grandes ligues

– La plupart des possessions avec 0-5 passes de loin (91,5) et le moins de possessions avec 9+ passes de loin (6,0)

– Le moins de passes moyennes par possession (3.0) aussi

– Deuxième temps de possession moyen le plus court (15,8 secondes)

– La plupart des possessions en solo (24,0), le troisième taux de réussite de passe le plus bas dans le tiers attaquant (53,1%)

– 11e moins de chances créées (7,4) mais le moins de chances autorisées (5,0). Une seule autre équipe (Manchester City) autorisait moins de 6,4

Getafe a terminé quatrième de la Liga malgré le fait qu’il déteste ouvertement le ballon. Ils n’en voulaient aucune part, sauf dans deux scénarios: une contre-attaque ou une opportunité pressante. Leur vitesse directe (la tentative d’Opta de mesurer l’agressivité avec laquelle vous déplacez le ballon vers le haut) était la plus élevée des cinq grands, et ils avaient le 14e plus grand nombre de possessions gagnées dans le tiers offensif. Ils vous ont retourné et ont essayé de générer immédiatement une chance de marquer. Si cela ne fonctionnait pas, ils vous ont rendu le ballon et ont réessayé.

Prendre des risques offensivement

Lorsque vous êtes dans un petit marché essayant de courir avec les grands garçons, vous finissez souvent par adopter des stratégies plus volatiles. Peut-être que cela signifie des passes plus profondes ou une période de dépassement dans le football américain ou un nombre particulièrement absurde de 3 points en basket-ball. Au football, cela peut signifier engager un grand nombre de joueurs sur le terrain et risquer la mort par contre-attaque.

Avec cette philosophie, Atalanta a joué dans les matchs les plus prolifiques des cinq grands cette saison.

Gab Marcotti a récemment écrit le résumé définitif de la montée d’Atalanta sous Gasperini et leur football intrépide les a emmenés en quarts de finale de la Ligue des champions avant la fin du sport. Mais peut-être que vous n’avez pas l’estomac pour ce type de style. Vous pouvez également tenter l’approche exactement opposée et …

… allez-y défensivement

Guion a été un défenseur de clubs comme Angers et Lille tout au long d’une carrière de joueur de près de 20 ans. Il est sûr de dire que ces expériences ont aidé à définir sa vision managériale. Il a été promu du manager de l’équipe B de Reims avec le club de Ligue 2, et il les a aidés à obtenir une promotion en 2018. Ils ont terminé huitièmes de Ligue 1 l’année dernière et se classaient cinquième, une place d’Europe, au moment de l’arrêt. . Ils ont battu le PSG et Marseille en début de saison et n’avaient perdu que lors d’un de leurs sept derniers matches de championnat, atteignant les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Et ils l’ont fait avec le style le moins semblable à celui d’Atalanta chez les cinq grands.

Guion déteste les objectifs autant que Gasperini a appris à les aimer, et il avait peut-être l’équipe physique la plus réussie des cinq grands à sa disposition. La Ligue 1, une ligue assez physique dans son ensemble, comptait 20 joueurs avec au moins 40 tentatives de tacle et au moins un taux de tacle réussi de 45%. Sur ces 20, cinq ont évolué au Stade de Reims: Xavier Chavalerin (70 plaqués, 52% de réussite), Thomas Foket (61, 47%), Hassane Kamara (58, 68%), Yunis Abdelhamid (46, 56%) et Ghislain Konan (43 en seulement 16 matches, 50%). Jouer contre Reims a été une expérience meurtrière et peu gratifiante.

Vous ne vous attendiez pas vraiment à une formule secrète, n’est-ce pas?

Créez un plan, puis faites appel à des personnes capables de l’exécuter. C’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire, mais c’est ainsi que les choses fonctionnent.

Construire un gagnant lorsque vous n’êtes pas l’un des clubs 10-12 avec des ressources financières infinies est à la fois un exercice limitant et libérateur. D’une part, vous n’avez probablement pas l’argent pour jouer à la version la plus efficace et la plus efficace du sport. Même si vous trouvez quelque chose d’efficace, il est peu probable que vous suiviez les grands garçons à long terme, peu importe ce que vous essayez.

D’un autre côté, cependant, vous êtes libre d’essayer à peu près n’importe quoi. Signez des joueurs jeunes ou vieux. Jouez très vite ou très lentement. Visez tous les objectifs ou presque aucun d’entre eux. Quoi que vous essayiez de faire, si vous le faites bien, vous gagnerez des matchs et menacerez les grands garçons, au moins pendant un certain temps.