Si la malédiction du PSG en Ligue des champions continue, le temps de Tuchel à Paris touche à sa fin

Il est juste de dire que Thomas Tuchel n’apprécie pas vraiment 2020. À seulement trois mois de la nouvelle année, et le manager du Paris Saint-Germain est sous pression en Ligue des champions avant le match retour de mercredi avec le Borussia Dortmund.

À son retour à Dortmund, où il a réussi de 2015 à 2017, son équipe du PSG a perdu 2-1 lors de son match aller en huitièmes de finale alors que Tuchel avait mal sa tactique avant et pendant le match. Par la suite, Tuchel a été insulté sur les réseaux sociaux par le frère du défenseur du PSG Presnel Kimpembe, qui aurait qualifié le manager de “fils de b —-“. Il a pris la responsabilité de la gestion par le club de la blessure aux côtes de Neymar, que le Brésilien a critiquée après ne pas avoir joué contre Bordeaux avant leur voyage en Allemagne, et Marquinhos avait déclaré que les joueurs avaient joué avec la peur de faire des erreurs.

Il y a eu son altercation très publique avec Kylian Mbappe le 1er février sur la ligne de touche du Parc des Princes lorsque l’attaquant était visiblement mécontent d’être décollé contre Montpellier, sans parler de la fureur de Mauro Icardi, qui n’était même pas en colère venant du banc contre Dortmund plus tard ce mois-ci.

Tuchel a été miné et irrité par les anniversaires publics des joueurs autour de grands matchs, comme la célébration de Neymar 48 heures avant le match à Nantes, puis les festivités d’Edinson Cavani, Angel Di Maria et Icardi, 48 heures après la défaite en Allemagne. Et qu’en est-il de Thomas Meunier qui a déclaré aux médias qu’aucun membre du personnel, entraîneur-chef compris, ne l’avait prévenu qu’il était sur un jaune avant le match en Allemagne?

Une source a déclaré à ESPN que ses jours étaient comptés pour toutes les raisons mentionnées mais aussi le sentiment général que l’équipe ne s’améliore pas autant qu’elle le devrait. Mais beaucoup de choses peuvent encore changer d’ici la fin de la saison. Et maintenant, Tuchel doit se préparer pour le match retour contre Dortmund, qui se jouera dans un stade vide en raison de mesures destinées à empêcher la propagation du coronavirus.

Le jeu causera des difficultés au PSG, mais le contexte est beaucoup plus préoccupant. Chaque année, c’est à peu près la même routine. Il y a beaucoup d’empressement et d’enthousiasme une fois que le PSG aura atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Nous discutons de la capacité de l’équipe à aller loin dans la compétition. Nous analysons comment Neymar, Mbappe ou Marco Verratti peuvent porter cette équipe. Nous soulignons les forces et les faiblesses. Les fans vérifient les cotes du bookmaker. Ils deviennent excités, anxieux, agités. Pourtant, depuis que les Qataris ont pris le relais à l’été 2011, la seule constante est leur incapacité à gagner en Europe.

Une histoire d’échec de KO

Le karma du PSG en Ligue des champions au cours des huit dernières années a été incroyable. Chaque saison, quelque chose ne va pas et ce n’est pas seulement le fait qu’ils soient éliminés et ne peuvent même pas atteindre les demi-finales qui est le plus impressionnant. Non, c’est le fait qu’il y a toujours quelque chose de dramatique, comme si c’était le destin.

En avril 2013, Lionel Messi est sorti du banc de Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions après s’être blessé au mollet lors du match aller à Paris (2-2). Avec 30 minutes à jouer, le PSG avait la tête et un pied dans le tour suivant; puis Messi a changé la donne. Score final: 1-1, et Paris s’incline devant les buts à l’extérieur.

Les Parisiens étaient encore plus proches en 2014, mais cette fois, le tibia de Demba Ba a envoyé Chelsea en demi-finale avec un but tardif pour renverser la victoire 3-1 du PSG à l’aller. En 2015, David Luiz s’est remis d’une blessure pour affronter Barcelone mais a été humilié par Luis Suarez et le PSG a perdu le match aller 3-1 à domicile contre les vainqueurs.

Thomas Tuchel pourrait être au-delà de l’épargne si le PSG déçoit à nouveau en Ligue des champions.

En 2016, un match nul 2-2 lors du match aller en quart de finale contre Manchester City avait de grands espoirs d’atteindre les quatre derniers, mais la décision de Laurent Blanc d’utiliser une nouvelle formation contre Pep Guardiola – une formation que les joueurs n’avaient jamais utilisée auparavant – a mené à une défaite 1-0 au match retour et plus d’humiliation. Pourtant, rien ne peut battre ce qui s’est passé en 2017. Il a un nom connu dans le monde entier (“remontada”) et même si l’arbitre a joué un rôle (énorme), Paris et Unai Emery sont passés d’une brillante victoire 4-1 à domicile contre Neymar et Barcelone à une défaite de 6-1 au Camp Nou dans les 16 derniers. Une nuit incroyable et irréelle.

En 2018, le PSG avait Neymar et Mbappe, mais la blessure du Brésilien entre les deux dernières rencontres contre le Real Madrid a ruiné leur élan. Les Parisiens ont perdu à Madrid (3-1) et le match retour s’est avéré être un anticlimax. En 2019, Neymar a de nouveau été blessé et n’a même pas participé aux 16 derniers matches aller à Old Trafford contre Manchester United. Sans lui, les Parisiens ont devancé les Red Devils (2-0) grâce à un Mbappe transcendant mais se sont effondrés au match retour: les erreurs de Thilo Kehrer et Gianluigi Buffon ont coûté cher, Mbappe n’a pas livré et un penalty controversé de Marcus Rashford a été infligé. une deuxième remontada, cette fois à domicile (3-1).

Alors, que tiendra 2020 contre Dortmund? Le PSG ne s’est jamais présenté au match aller en Allemagne, s’inclinant 2-1. Neymar n’a pas beaucoup joué depuis début février. Il y a des tensions entre Tuchel et le dressing. Verratti et Meunier sont suspendus, Thiago Silva est douteux et, plus important encore, le match se jouera à huis clos. Parlez de karma.

Le bilan de Tuchel

Tuchel sait qu’il est sous pression. Il avait l’air fatigué lors de ses conférences de presse. Il est petit lorsqu’il répond aux questions. Il soupire beaucoup. Il se montre parfois agité, sachant qu’en dépit d’avoir signé une prolongation de contrat il y a moins d’un an qui devrait le garder au club jusqu’en juin 2021, son mandat est soumis à un examen minutieux.

Pour commencer, le PSG peut toujours se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Cela ne les dépasse pas du tout d’inverser le lien; en fait, il y a beaucoup de croyances au sein du club qu’ils vont subir mercredi. Les Parisiens remporteront également le titre de champion, encore une fois, et sont également en route pour un triplé national avec la finale de coupe de la ligue contre Lyon le 4 avril au Stade de France et une finale de Coupe de France à espérer après avoir battu Lyon 5-1. le 4 mars. Pourtant, on a le sentiment que quoi qu’il arrive ensuite, Tuchel ne sera pas là la saison prochaine.

Tuchel aura sûrement remarqué le directeur du football du PSG, Leonardo, parler au téléphone à l’avant du bus de l’équipe immédiatement après la défaite à Dortmund. Leonardo savait que les caméras étaient là aussi; ce n’était pas une photo innocente. Il a observé Tuchel toute la saison: comment il gère le vestiaire, la substance de ses décisions tactiques, la nature de ses réunions d’équipe. Le directeur sportif est également en contact direct avec certains des principaux acteurs de l’équipe pour connaître leur perception de ce qui se passe sur le terrain. Il a entendu la frustration de certains sur certains choix tactiques et la façon dont Tuchel a du mal à gérer l’homme dans ce vestiaire.

On sent parfois que Tuchel est hors de sa profondeur à Paris, qu’il a du mal à s’adapter à un vestiaire différent et dynamique de ce qu’il a vécu en Bundesliga. Il peut certainement apprendre de ses erreurs passées et corriger les choses, même si certains joueurs semblent s’être distancés un peu plus de lui. Il y a toujours beaucoup de respect pour lui au sein de l’équipe et s’il doit réparer ces liens, s’assurer que son équipe continue son voyage en Ligue des champions serait un bon début.

En attendant, Leonardo garde l’œil et l’oreille ouverts sur le marché managérial. Le journal L’Equipe l’a récemment lié à Simone Inzaghi, qui fait un excellent travail à la Lazio. Max Allegri, un ami de Leo, est toujours disponible après avoir pris une année sabbatique et ils sont en contact régulier; la légende du PSG, Mauricio Pochettino, qui a déjà déclaré que l’un de ses rêves serait de “gérer l’équipe” est également au chômage. Paris se positionnerait certainement aussi pour Guardiola s’il décidait de quitter Manchester City cet été et leur interdiction européenne est confirmée. Pour changer, le PSG aura de nombreuses options.

Quant à Tuchel lui-même, selon L’Equipe, il est toujours en contact avec le Bayern Munich, qui a tenté de le signer alors qu’il avait déjà accepté de rejoindre Paris. Il y aura certainement une vie après le PSG pour Tuchel et une après TT pour le club. Selon la façon dont la Ligue des champions se déroule, cette vie peut arriver plus tôt que tard.