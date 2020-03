Stade de Reims 1 – 0 Brest

Il Brest n’a pas réussi à imposer Reims, qui a gagné 1-0 lors du match qui s’est tenu ce samedi Auguste-Delaune. Il Stade de Reims face à la réunion avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après un match nul 1-1 dans le dernier duel joué contre AS Monaco. De son côté, le Brest perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre SCO Angers. Avec ce résultat, l’ensemble des Reims est cinquième à la fin de la partie, tandis que le Brest C’est le quatorzième.

03/07/2020

Agir à 22h06

CET

SPORT.es

Le match a commencé de manière imbattable pour l’équipe de Reims, qui a ouvert son compte de notation dans le but de The Bilal Toure à la minute 37, terminant ainsi la première partie avec le résultat de 1-0.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le duel s’est donc terminé avec un score de 1-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Stade de Reims ils ont sauté du banc Derek Kutesa, Marshall Munetsi et Timothee Nkada remplacer Tristan Dingome, Moussa Doumbia et The Bilal Toure, tandis que les changements du groupe de visiteurs Irvin Cardona, Gaetan Charbonnier et Hugo Magnetti, qui a sauté sur l’herbe par Yoann Court, Alexandre Mendy e Ibrahima Diallo.

Dans le match, un total de quatre cartons jaunes et un carton rouge ont été vus. Dans la partie des locaux, un carton jaune a été montré Hassane Kamara et Ghislain Konan et carton rouge à Ghislain Konan (2 jaunes). Pour sa part, l’équipe visiteuse a exhorté le jaune à Haris Belkebla et Hugo Magnetti.

Avec 41 points, le Stade de Reims Il termine cinquième du classement général à la fin du duel, tandis que le groupe mené par Oliver Dall’Oglio Il était en quatorzième place avec 34 points.

Les équipes continueront de disputer leurs prochains matchs de Ligue 1: le Brest tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le OSC Lille à la maison pendant que Stade de Reims jouera contre domicile sur Olympique Lyon.

Fiche techniqueStade de Reims:Gautier Larsonneur, Gaetan Belaud, Jean-Kevin Duverne, Brendan Chardonnet, Romain Perraud, Samuel Grandsir, Cristian Battocchio, Haris Belkebla, Ibrahima Diallo, Yoann Court et Alexandre MendyBrest:Predrag Rajkovic, Thomas Foket, Yunis Abdelhamid, Dario Maresic, Ghislain Konan, Moussa Doumbia, Moreto Cassama, Alaixys Romao, Tristan Dingome, Hassane Kamara et The Bilal ToureStade:Auguste-DelauneButs:Le Bilal Touré (1-0, min.37)