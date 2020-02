Stade de Reims 1-0 Stade Rennes

Il Reims a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 1-0 contre Stade Rennes ce dimanche dans le Auguste-Delaune. Il Stade de Reims il voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre Racing Strasbourg. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Stade Rennes il a dû se contenter d’un nul nul contre lui Brest. Avec cette défaite, Stade Rennes il était en troisième position à la fin du match, tandis que le Stade de Reims Il est huitième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui Stade de Reims, qui a créé le lumineux avec un peu de The Bilal Toure à 72 minutes, terminant le match avec un résultat final de 1-0.

Lors de la rencontre, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Reims entré par le banc Anastasios Donis, Alaixys Romao et Nathanael Mbuku remplacer Moreto Cassama, Boulaye Dia et Moussa Doumbia, tandis que les changements Stade Rennes étaient Sacha Boey, Mbaye Niang et Romain Del Castillo, qui est entré par Faitout Maouassa, Jordan Siebatcheu et James Lea Siliki.

L’arbitre a décidé d’avertir deux joueurs. Du côté des locaux le carton jaune est allé à Moreto Cassama et par le Stade Rennes exhorté à Rafinha.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant au jour numéro 25, le Reims il se positionne au huitième rang, tandis que le Stade Rennes Il est troisième, sur la place d’accès de la Ligue des champions.

Le lendemain, l’équipe de Script de David fera face à AS Saint Etiennetandis que le Stade Rennes sera mesurée par rapport à la Olympique de Nîmes.

Fiche techniqueStade de Reims:Predrag Rajkovic, Thomas Foket, Axel Disasi, Yunis Abdelhamid, Hassane Kamara, Xavier Chavalerin, Marshall Munetsi, Moreto Cassama (Anastasios Donis, min.65), Boulaye Dia (Alaixys Romao, min.79), Moussa Doumbia (Nathanael Mbuku, min .90) et The Bilal ToureStade Rennes:Edouard Mendy, Hamari Traoré, Damien Da Silva, Joris Gnagnon, Faitout Maouassa (Sacha Boey, min.46), Benjamin Bourigeaud, James Lea Siliki (Romain Del Castillo, min.76), Steven Nzonzi, Flavien Tait, Jordan Siebatcheu (Mbaye Niang, min.56) et RafinhaStade:Auguste-DelauneButs:Le Bilal Touré (1-0, min. 72)