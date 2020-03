Stade de Reims Brest

Samedi prochain à 20h00 aura lieu à Auguste-Delaune le duel entre lui Reims et le Brest le vingt-huitième jour de Ligue 1.

Il Stade de Reims affronte le vingt-huitième jour du tournoi avec l’illusion de retracer sa position après avoir tiré le dernier match joué contre le AS Monaco. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans neuf des 27 matchs disputés jusqu’à présent et cumulent une séquence de 25 buts marqués contre 21 buts.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Brest n’a pas pu gagner à SCO Angers lors de sa dernière rencontre (0-1), il arrive donc au match avec l’illusion de retrouver la victoire.

En référence à la performance dans son stade, le Stade de Reims Il a gagné quatre fois, a été battu deux fois et a tiré sept fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points dans sa poche. À la maison, Brest Il a gagné deux fois et a tiré quatre fois lors de ses 13 matches, il devra donc tout donner dans le stade de la Stade de Reims pour obtenir plus de points loin de chez soi.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Auguste-Delaune et le solde est de deux victoires, deux défaites et quatre nuls en faveur de Stade de Reims. À leur tour, les visiteurs ajoutent cinq matchs de suite sans perdre le fief du Reims. La dernière rencontre que les deux équipes ont disputée dans cette compétition a eu lieu en août 2019 et s’est conclue par un score de 1-0 favorable à Brest.

Aujourd’hui, le Stade de Reims Il est placé en tête du classement avec une différence de quatre points par rapport à son rival. L’équipe de Script de David Il se classe huitième avec 38 points dans son casier. De son côté, le Brest Il compte 34 points et occupe la quatorzième position du classement.