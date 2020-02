Stade de Reims Stade Rennes

Dimanche prochain à 17h00 se jouera la rencontre de la vingt-cinquième journée de Ligue 1, qui affrontera le Reims et à Stade Rennes dans le Auguste-Delaune.

15/02/2020

À 17:06

CET

Il Stade de Reims atteint le vingt-cinquième jour avec le désir de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre Racing Strasbourg par un score de 3-0. Depuis le début de la saison, les locaux ont gagné dans huit des 24 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 22 points pour et 19 contre.

De son côté, le Stade Rennes il a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre Brest lors de son dernier match, il va donc essayer de continuer à ajouter des points à son casier contre le Stade de Reims. À ce jour, sur les 24 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté 12 avec 29 buts en faveur et 22 contre.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Stade de Reims Il a réalisé des statistiques de trois victoires, deux défaites et sept matchs nuls en 12 matchs à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu ponctuel à sa poche. Aux sorties, le Stade Rennes Il a un bilan de cinq victoires, quatre défaites et trois matchs nuls en 12 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, ils devront donc se montrer sérieux dans le duel avec le Stade de Reims Prendre la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le stade de Stade de ReimsEn fait, les chiffres montrent une défaite et un nul pour l’équipe à domicile. De plus, l’équipe locale a connu une séquence de trois matchs de suite sans perdre à domicile contre le Stade Rennes. La dernière confrontation entre les Reims et le Stade Rennes Dans cette compétition, elle a été jouée en octobre 2019 et s’est conclue par un résultat de 0-1 pour les locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau des qualifications de Ligue 1, nous pouvons voir que les visiteurs sont en avance sur leur adversaire avec une différence de huit points. L’équipe de Script de David Il est à la douzième place avec 33 points dans son casier. De son côté, le Stade Rennes Il compte 41 points et occupe la troisième position du classement.