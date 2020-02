Stade Rennes 2-1 Olimpique de Nimes

Il Stade Rennes a gagné 2-1 contre Nimes lors de la réunion tenue ce dimanche au Parc Roazhon. Les deux candidats ont eu une chance différente lors des matchs précédents. Il Stade Rennes affronté le match dans le but de retracer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Stade de Reims par un score de 1-0. Côté visiteurs, le Olympique de Nîmes gagné à SCO Angers dans son fief 1-0 et auparavant il le faisait aussi loin de chez lui, devant le OGC Nice par 1-3 et accumulé quatre victoires consécutives dans la compétition. Après le résultat obtenu, le set de Rennais est troisième, tandis que le Nimes Il est dix-huitième à la fin du match.

23/02/2020

À 19:36

CET

SPORT.es

La première moitié du match a commencé positivement pour l’équipe de Nima, qui a été mise en avant avec un but de Nolan Roux quelques minutes après le match, en particulier à la minute 1. Il a égalé le Stade Rennes avec un peu de Mbaye Niang à la minute 7, terminant ainsi la première partie avec un 1-1 à la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a vaincu le match grâce au même but Mbaye Niang, qui a ainsi réalisé un doublé, mettant fin à la confrontation avec un score final de 2-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Adrien Hunou, Rafik Guitane et James Lea Siliki remplacer Eduardo Camavinga, Benjamin Bourigeaud et Mbaye Niang, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Florian Miguel, Moussa Kone et Romain Philippoteaux, qui est entré par Yassine Benrahou, Nolan Roux et Sofiane Alakouch.

L’arbitre a montré un carton jaune à Nimes (spécifiquement pour Gaetan Paquiez). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a entraîné l’expulsion de Anthony Briancon. Au contraire, l’équipe à domicile a quitté le jeu de cartes vierge.

Après avoir remporté le match, le Stade Rennes il était situé avec 44 points, sur la place d’accès de la Ligue des champions, à la troisième place du tableau de qualification à la fin du match, dans la position d’accès à la Ligue des champions, tandis que le Olympique de Nîmes Il s’est classé dix-huitième avec 27 points, en position éliminatoire de permanence.

Le lendemain, l’équipe de Julien Stephan fera face à Toulouse FCtandis que le Olympique de Nîmes sera mesurée par rapport à la Olympique de Marseille.

Fiche techniqueStade Rennes:Paul Bernardoni, Gaetan Paquiez, Sofiane Alakouch, Loick Landre, Anthony Briancon, Zinedine Ferhat, Sidy Sarr, Lamine Fomba, Yassine Benrahou, Renaud Ripart et Nolan RouxJeux olympiques de Nîmes:Edouard Mendy, Hamari Traoré, Damien Da Silva, Joris Gnagnon, Faitout Maouassa, Rafinha, Steven Nzonzi, Romain Del Castillo, Mbaye Niang, Benjamin Bourigeaud et Eduardo CamavingaStade:Parc RoazhonButs:Nolan Roux (0-1, min. 1), Mbaye Niang (1-1, min. 7) et Mbaye Niang (2-1, min. 89)