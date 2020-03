Stade Rennes 5-0 Montpellier HSC

Il Stade Rennes ajouté trois points à son casier après avoir obtenu une victoire contre Montpellier, qui a gagné 5-0 ce dimanche en Parc Roazhon. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il Stade Rennes Il est arrivé au jeu avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre lui Toulouse FC à domicile (0-2) et l’autre devant Olympique de Nîmes dans son fief (2-1). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Montpellier HSC il a remporté à domicile 3-0 son dernier match du tournoi contre Racing Strasbourg. Avec ce résultat, l’ensemble Rennais est troisième, tandis que le Montpellier HSC Il est huitième après la fin du match.

03/08/2020

À 19:16

CET

SPORT.es

La première partie du match a commencé positivement pour l’équipe à domicile, qui a ouvert la lumière avec un but de Faitout Maouassa à la minute 9. Il a ensuite marqué à la minute 28 le Stade Rennes à travers, concluant la première moitié avec un 2-0 sur le tableau de bord.

Dans la seconde moitié, la chance est venue pour l’équipe locale, ce qui a augmenté le score grâce à un peu de Flavien Tait à 68 minutes. Il a de nouveau ajouté l’équipe rennais, augmentant les distances grâce aux 73 minutes qu’il a faites le 4-0. Après cela, il a marqué à nouveau l’équipe locale, ce qui a accru les différences en plaçant 5-0 avec un nouveau but de pénalité de Adrien Hunou, qui a ainsi réalisé un doublé peu de temps avant la fin, notamment en 87, terminant le match avec le résultat de 5-0.

Ce fut un match dans lequel les entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Benjamin Bourigeaud, Rafinha et Sacha Boey remplacer James Lea Siliki, Romain Del Castillo et Faitout Maouassa. Les changements de Montpellier HSC étaient Junior Sambia, Jordan Ferri et Yun Il-Lok, qui est entré par Daniel Congre, Thibault Vargas et Teji Savanier.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à James Lea Siliki et Benjamin Bourigeaud, du Stade Rennes et trois à Teji Savanier, Junior Sambia et Pedro Mendes du Montpellier.

Avec cette victoire, le Stade Rennes monte à 50 points et se place à la troisième place du classement, en position d’accès à la Ligue des champions. De son côté, le Montpellier HSC Il reste avec 40 points avec lesquels il a atteint cette vingt-huitième journée de la compétition.

Le lendemain de Ligue 1 affrontera le Stade Rennes loin de chez lui contre lui FC Girondins Bordeauxtandis que le Montpellier HSC fera face dans son stade contre le Olympique de Marseille.

Fiche techniqueStade Rennes:Gerónimo Rulli, Vitorino Hilton, Pedro Mendes, Daniel Congre, Thibault Vargas, Teji Savanier, Damien Le Tallec, Mihailo Ristic, Florent Mollet, Gaetan Laborde et Andy DelortMontpellier HSC:Edouard Mendy, Hamari Traoré, Damien Da Silva, Joris Gnagnon, Faitout Maouassa, Flavien Tait, Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga, James Lea Siliki, Romain Del Castillo et Adrien HunouStade:Parc RoazhonButs:Faitout Maouassa (1-0, min. 9), Adrien Hunou (2-0, min. 28), Flavien Tait (3-0, min. 68), Romain Del Castillo (4-0, min. 73) et Adrien Hunou (5-0, min. 87)