Stade Rennes Montpellier HSC

Ce dimanche à 17h00 au Parc Roazhon les visages seront vus sur Stade Rennes et le Montpellier lors de la 28e journée de Ligue 1.

Il Stade Rennes Il affronte le vingt-huitième match avec un moral renforcé pour consolider une course positive après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition contre le Toulouse FC hors de son terrain (0-2) et contre le Olympique de Nîmes dans son stade (2-1). Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 14 des 27 matchs disputés à ce jour avec 33 buts en faveur et 24 contre.

Côté visiteurs, le Montpellier HSC réussi à vaincre le Racing Strasbourg 3-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Teji Savanier et Gaetan Laborde, donc il espère répéter le score, maintenant au stade de Stade Rennes. À ce jour, sur les 27 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté 11 avec 35 buts en faveur et 29 contre.

En tant que local, le Stade Rennes Il a gagné huit fois, il a perdu trois fois et il a tiré deux fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, de sorte que nous ne pourrons pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il doit s’efforcer de gagner. À la maison, Montpellier HSC Il a été battu sept fois et a fait match nul cinq fois lors de ses 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela peut être un match favorable pour le Stade Rennes Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux s’étaient déjà affrontés dans le stade de Stade Rennes et le solde est de quatre défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de quatre matchs invaincus d’affilée contre cet adversaire en Ligue 1. Le dernier match que les deux équipes ont joué dans ce tournoi était en août 2019 et s’est terminé par un résultat de 0-1 pour les locaux. .

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par sept points en faveur de Stade Rennes. L’équipe de Julien Stephan Il se classe troisième avec 47 points dans son casier. De son côté, le Montpellier HSC Il compte 40 points et occupe la cinquième position du classement.