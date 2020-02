Stade Rennes Olimpique de Nimes

Ce dimanche à 17h00 au Parc Roazhon les visages seront vus sur Stade Rennes et le Nimes le 26e jour de Ligue 1.

22/02/2020

À 17:06

CET

SPORT.es

Il Stade Rennes atteint le vingt-sixième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre Stade de Reims par un score de 1-0. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 12 des 25 matches disputés à ce jour en Ligue 1, avec 29 buts en faveur et 23 contre.

Concernant les visiteurs, le Olympique de Nîmes Il avait remporté ses deux derniers matchs 1-0 et 1-3, le premier contre SCO Angers dans son stade et le deuxième contre OGC Nice hors de son champ, il a donc l’intention de garder sa séquence de victoires dans le stade de Stade Rennes. À ce jour, sur les 25 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, ils en ont remporté sept avec 25 buts en faveur et 37 contre.

En tant que local, le Stade Rennes Il a gagné sept fois, a été battu trois fois et a tiré deux fois en 12 matchs, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. En tant que visiteur, le Olympique de Nîmes Il a un équilibre d’une victoire, sept défaites et quatre nuls en 12 matchs joués, des chiffres qui ne jettent pas un équilibre trop optimiste pour le match qui le mesurera avec le Stade Rennes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Parc Roazhon, aboutissant à une victoire en faveur de Stade Rennes. Le dernier match auquel ils ont joué Stade Rennes et le Nimes Dans cette compétition, c’était en janvier 2020 et s’est terminé par un résultat de 0-1 en faveur des locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Ligue 1, nous pouvons voir que l’équipe locale est en avance sur le Olympique de Nîmes avec une différence de 14 points. Les locaux, avant ce match, sont à la troisième place avec 41 points au classement. Quant à son rival, le Olympique de Nîmes, est placé en dix-septième position avec 27 points.