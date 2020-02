Streaming : Amiens – Monaco en direct live à partir de 20h00

Samedi prochain, à 19h00, à De La Licorne, Amiens et Monaco se retrouveront dans le match correspondant au 24ème tour de la Ligue 1.

L’Amiens SC affronte le match du vingt-quatrième tour avec l’intention d’ajouter des points à son tableau de qualification après un match nul contre l’Olympique Lyon lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre de leurs 23 matches de Ligue 1 à ce jour, inscrivant 24 buts contre 41 encaissés.

Le match sera diffusé à la TV sur beIN Sports 1 (multiplex) et beIN Sports Max 4 et en streaming sur l’application beIN Connect

Du côté des visiteurs, l’AS Monaco a réussi à battre le SCO Angers 1-0 lors de son dernier match de la compétition, grâce à un but de Stevan Jovetic. À ce jour, l’équipe a remporté neuf de ses 23 matches de Ligue 1, marquant 38 buts au passage, contre 39 encaissés.

En termes de résultats à domicile, l’Amiens SC a enregistré trois victoires, quatre défaites et quatre nuls en 11 matches à domicile, ce qui donne aux visiteurs plus de chances que prévu de gagner. Sur la route, l’AS Monaco a un bilan de deux victoires, cinq défaites et quatre nuls en 11 matches joués jusqu’à présent. Elle devra donc tout donner au stade d’Amiens SC pour obtenir plus de points à l’extérieur.

Lors de leurs dernières rencontres au stade du SC Amiens, les chiffres montrent deux défaites et un nul en faveur de l’équipe locale. Les visiteurs, quant à eux, ont disputé trois matches d’affilée sans s’incliner face à Amiens. La dernière rencontre entre Amiens et Monaco dans ce tournoi a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 3-0 en faveur de Monaco.

L’AS Monaco est actuellement en tête du classement avec 12 points d’avance. Les hôtes, avant ce match, sont à la dix-neuvième place avec 20 points au classement. L’AS Monaco est en dixième position avec 32 points.