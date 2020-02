Streaming : Amiens – PSG en direct live à partir de 17h30

La prochaine journée de Ligue 1, le 25, verra Amiens et le PSG se rencontrer samedi à 13h30 à De La Licorne.

L’Amiens SC se réjouit de retrouver des sentiments positifs lors du match du 25e tour après sa défaite 2-1 contre l’AS Monaco lors du match précédent. De plus, les hôtes ont remporté quatre des 24 matches joués jusqu’à présent, avec une série de 25 buts pour et 43 contre.

Amiens – PSG en streaming

Le match Amiens – PSG est à suivre en direct ce samedi 15 février à partir de 17h30 sur Canal+ et sur l’application My Canal.

Quant aux visiteurs, le Paris S. Germain a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre l’Olympique Lyon dans son stade et le FC Nantes à l’extérieur, respectivement 4-2 et 2-1, et cherchera donc à tirer parti de son inertie victorieuse à Amiens SC. À ce jour, l’équipe a remporté 20 de ses 24 matches de Ligue 1, marquant 63 buts et en concédant 17.

JOUR DE MATCH 🔥 🏆 J25 @Ligue1Conforama

🆚 @PSG_inside

🕠 17H30

🏟️ Stade Crédit Agricole la Licorne pic.twitter.com/NO07JtlXBW — Amiens SC (@AmiensSC) February 15, 2020

En termes de résultats à domicile, l’Amiens SC a enregistré trois victoires, cinq défaites et quatre nuls en 12 matches à domicile, de sorte que les visites au Stade de la Licorne ne sont généralement pas les plus difficiles pour les visiteurs. Le Paris S. Germain a gagné dix fois et perdu deux fois en douze matches. Il sera donc un adversaire de taille pour l’Amiens SC, qui devra faire de son mieux pour défendre son avantage à domicile.

Lors de leurs derniers matches au stade d’Amiens SC, les chiffres indiquent trois défaites et un match nul pour les locaux. Les visiteurs, quant à eux, n’ont pas perdu lors de leurs quatre dernières visites au stade d’Amiens. Le dernier match entre Amiens et le PSG dans cette compétition a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminé par un résultat de 4-1 pour le PSG.

Les deux équipes sont actuellement séparées au classement par 41 points en faveur du Paris S. Germain. Les hôtes, avant ce match, sont à la dix-neuvième place avec 20 points au classement. Paris S. Germain, en revanche, compte 61 points et occupe la première place du classement.

Amiens – PSG Compositions des equipes

Amiens:​ Regis Gurtner; Arturo Calabresi, Nicholas Opoku, Aurelien Chedjou, Bakaye Dibassy; Thomas Monconduit, Alexis Blin, Ferney Otero, Gaël Kakuta, Fousseni Diabate; Serhou Guirassy.

​PSG: Keylor Navas; Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa; Marco Verratti, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Julian Draxler; Angel Di Maria y Mauro Icardi.

Neymar et Mbappé ne sont pas inclus dans la candidature du PSG contre Amiens

Comme prévu, Neymar Jr. n’a pas été appelé à jouer contre le SC Amiens demain dans le match de Ligue 1 de la 25e journée. Tuchel était réticent à prendre des risques avec le joueur, en raison de la menace d’une rechute de la blessure aux côtes qu’il a subie contre Montpellier, et plus encore avec le match contre Dortmund qui approche.

Comme le rapporte L’Equipe, l’ancien joueur du FC Barcelone jouera le match aller de la Ligue des champions. La principale raison de son retrait contre Amiens est le risque de douleur accrue, car il s’agit d’une blessure difficile à porter, et le PSG veut qu’il soit en pleine forme pour le match de mardi en Allemagne.

Kylian Mbappé n’a pas été appelé non plus, mais le Français a été appelé pour se reposer. L’objectif de Tuchel est de faire jouer ses deux meilleurs joueurs en Coupe d’Europe sans problème, surtout avec un match de Ligue 1 qui, sauf catastrophe, est remporté par le PSG depuis des mois. La bonne nouvelle pour l’Allemand est le retour de Verratti, Idrissa Gueye et Marquinhos, qui avaient de bonnes chances de manquer le match contre Dortmund.