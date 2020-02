Streaming : Amiens – Toulouse en direct live sur internet à partir de 20h00

Samedi prochain à 20h00, le match du 22ème tour de la Ligue 1 aura lieu entre Amiens et Toulouse à De La Licorne.

Le SC Amiens est impatient de récupérer des points dans le match du vingt-deuxième tour après avoir perdu le dernier match contre Brest par un score de 2-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre de leurs 21 matches à ce jour et ont accumulé 41 buts contre 24 en faveur.

Amiens – Toulouse à suivre en direct sur sur beIN SPORTS MAX 5HD et en multiplex sur beIN SPORTS 1HD

De son côté, le FC Toulouse a été battu 3-0 lors de son dernier match contre l’Olympique lyonnais, il doit donc revenir à la victoire au SC Amiens.

Si l’on se concentre sur les performances de l’équipe locale, le SC Amiens affiche un bilan de trois victoires, quatre défaites et trois nuls en 10 matches joués à domicile, des chiffres qui peuvent être encourageants pour le FC Toulouse, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se déroulent à De La Licorne. Le FC Toulouse a perdu huit matches et fait trois nuls sur onze. Il devra donc être au meilleur de sa forme au stade d’Amiens SC s’il veut prendre plus de points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à De La Licorne, les chiffres indiquant une victoire et deux nuls en faveur de l’Amiens SC. La dernière rencontre entre Amiens et Toulouse dans cette compétition a eu lieu en août 2019 et s’est terminée sur un score de 2-0 en faveur des visiteurs.

[ #Ligue1 🇫🇷 ] 📺 Programme télé : – 17h30 (sur Canal+) : PSG – Montpellier

– 20h00 (sur Bein 4) : Amiens – Toulouse

– 20h00 (sur Bein 5) : Angers – Reims

– 20h00 (sur Bein 6) : Dijon – Brest

– 20h00 (sur Bein 7) : Nîmes – AS Monaco

– 20h00 (sur Bein 8) : Strasbourg – LOSC pic.twitter.com/YbUt4mILAa — Feuille de Match (@Feuille2Match_) February 1, 2020

En ce moment, il y a un écart de six points entre l’Amiens SC et le FC Toulouse au classement. Les hôtes, avant ce match, sont à la dix-huitième place avec 18 points au classement. Les visiteurs, quant à eux, ont 12 points et sont à la vingtième place du concours.