Streaming : Amiens vs Metz en direct live à partir de 20h00

Ce soir Amiens reçoit le FC Metz à partir de 20h00 pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Ce match sera suivre en direct sur beIN sport 3 et sur l’application de streaming beIN connect

Amiens entame son 27e match en cherchant à améliorer sa performance dans la compétition après le match nul 0-0 contre le Racing Strasbourg lors de son dernier match.

Quant à l’équipe visiteuse, le FC Metz n’a pas réussi à battre l’Olympique de Lyon lors de son dernier match (0-2).

Amiens vs FC Metz en streaming

Amiens vs FC Metz sera suivre en direct sur beIN sport 3 et sur l’application de streaming beIN connect

En termes d’avantage à domicile, l’Amiens SC a remporté trois victoires, cinq défaites et cinq nuls sur ses 13 matches à domicile, ce qui en fait l’une des équipes les plus faibles de la compétition. Sur la route, le FC Metz a un bilan de deux victoires, cinq défaites et six nuls en 13 matchs joués.

⚡️ JOUR DE MATCH

🏆 J27 @Ligue1Conforama

🆚 @FCMetz

🕗 20H

🏟️ Stade Crédit Agricole la Licorne Allez Amiens ! ⚫️ pic.twitter.com/EMsdTbAlTZ — Amiens SC (@AmiensSC) February 29, 2020

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à De La Licorne. En fait, les chiffres montrent une défaite et trois nuls en faveur d’Amiens. L’équipe locale a également disputé une série de quatre matches sans défaite à domicile contre Metz. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par une victoire 2-1 pour les locaux.

Il existe actuellement un écart de six points entre Amiens et le FC Metz au classement. Le SC Amiens entre dans le match avec 22 points dans sa boîte et occupe la 19ème position avant le match. L’équipe à l’étranger compte 28 points et occupe la seizième place du tournoi.

Amiens vs FC Metz les compos

Amiens : A venir

FC Metz : A venir