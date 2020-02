Streaming : Angers – Lille direct live à partir de 20h45

Vendredi à 20h45, la 24ème journée de la Ligue 1 se déroulera entre Angers et Lille au Stade Raymond Kopa.

Le SCO Angers se réjouit de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond au vingt-quatrième tour après avoir perdu le dernier match contre l’AS Monaco par un score de 1-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté huit de leurs 23 matches à ce jour en Ligue 1, inscrivant 24 buts pour et 30 contre.

Le match sera diffusé à la TV sur Canal+ Sport et en streaming sur l’application MyCanal

Du côté des visiteurs, l’OSC Lille a réussi à s’imposer lors de ses deux derniers matches contre le Stade de Rennes dans son enceinte et le Racing Strasbourg à l’extérieur, respectivement 1-0 et 1-2, et espère donc réitérer sa performance, désormais au SCO Angers. Jusqu’à présent, sur les 23 matches que l’OSC Lille a disputés en Ligue 1, il en a remporté 11, marquant 27 buts et en concédant 25.

À domicile, le SCO Angers a remporté six victoires, a été battu trois fois et a fait trois nuls en 12 matches joués jusqu’à présent, ce qui indique qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre davantage de points à domicile. Sur la route, l’OSC Lille a un bilan de deux victoires, sept défaites et deux nuls en 11 matches joués jusqu’à présent. En théorie, cela pourrait donc être un bon match pour le SCO Angers d’obtenir un résultat positif à domicile.

Il y a eu d’autres matches au Stade Raymond Kopa dans le passé et les résultats sont une défaite et deux nuls en faveur du SCO Angers. L’équipe locale a également connu une série de cinq matches sans défaite à domicile contre Lille. La dernière fois qu’Angers et Lille ont participé à ce tournoi, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé sur le score de 2-1 pour les visiteurs.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau des qualifications de la Ligue 1, on constate que l’OSC Lille est au-dessus du SCO Angers avec une avance de sept points. Actuellement, l’OCS d’Angers compte 30 points et se trouve en treizième position. De leur côté, les visiteurs ont 37 points et sont en quatrième position dans la compétition.