Streaming : Angers – Montpellier en direct live à partir de 20h00

Samedi, à 20h00, se jouera le match du 26ème tour de la Ligue 1, au cours duquel nous verrons Angers et Montpellier s’imposer au stade Raymond Kopa.

Le SCO Angers arrive au vingt-sixième tour avec la volonté de récupérer des points après avoir subi une défaite contre l’Olympique de Nîmes lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté huit de leurs 25 matches à ce jour et ont réussi à marquer 24 buts pour et 33 contre.

Angers – Montpellier en streaming

Pour suivre le match Dijon – Monaco en streaming vous devrez suivre le multiplex de beIN ou vous connecter sur beIN sports 4 a partir de 20h00 via les applications de streaming de beIN

Du côté des visiteurs, le HSC de Montpellier a été battu 1-0 lors de son dernier match contre l’AS Monaco. Il cherchera donc à s’imposer face au SCO Angers pour renverser la situation.

En termes de performances à domicile, le SCO Angers a gagné six fois, a été battu quatre fois et a fait trois fois match nul en 13 matchs joués, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon nombre de points à ses poches. Le HSC de Montpellier détient un record d’une victoire, six défaites et cinq nuls en 12 matches joués, des chiffres qui montrent un manque d’esprit d’équipe lors de leurs déplacements.

Leurs adversaires se sont déjà rencontrés au stade Raymond Kopa, et le bilan est de deux victoires, quatre défaites et trois nuls en faveur du SCO Angers. La dernière fois que les deux équipes ont participé à ce tournoi, c’était en octobre 2019 et le résultat était un match nul (0-0).

Le HSC de Montpellier est actuellement en tête du classement avec sept points d’avance. Les hôtes, avant ce match, sont à la quatorzième place avec 30 points au classement. Les visiteurs occupent la sixième place avec 37 points.

Samedi 22 février 2020

À 17h30 en direct sur Canal+ : Marseille – Nantes

À 20 heures, en direct sur beIN Max 1 : Multiplex Ligue 1

À 20 heures, en direct sur beIN Max 4 : Angers-Montpellier

À 20 heures, en direct sur beIN Max 5 : Dijon – Monaco

À 20 heures, en direct sur beIN Max 6 : Lille – Toulouse

À 20 heures, en direct sur beIN Max 7 : Strasbourg – Amiens