Streaming : Angers – Reims en direct live sur internet à partir de 20h00

Samedi prochain, à 20h00, se jouera le match du 22ème tour de la Ligue 1, au cours duquel nous verrons Angers et Reims jouer au Stade Raymond Kopa.

Angers – Reims à suivre en direct sur sur beIN SPORTS MAX 5HD et en multiplex sur beIN SPORTS 1HD

Le SCO Angers affronte la vingt-deuxième journée du tournoi avec l’espoir de retrouver sa position après le tirage au sort du dernier match contre l’Olympique de Marseille. Les hôtes ont également remporté huit de leurs 21 matches jusqu’à présent, marquant 23 buts et en concédant 25.

Du côté des visiteurs, le Stade de Reims s’est incliné 1-0 face au FC Metz lors du match précédent. Ils chercheront donc à remporter une victoire contre le SCO Angers pour remettre les pendules à l’heure.

🚨 JOUR DE MATCH 🚨 Ce soir, les Rouge et Blanc se déplacent à Angers qui compte un point de plus au classement. Objectif : dépasser notre adversaire du jour pour bien lancer février 👊#GoSDR #NousSommesReims pic.twitter.com/5rmckqyoAL — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 1, 2020

En termes de performances à domicile, le SCO Angers s’est imposé six fois, a été battu deux fois et a fait trois fois match nul en 11 matches jusqu’à présent, ce qui montre qu’il manque des points à domicile, ce qui donne aux visiteurs une chance d’obtenir des résultats en leur faveur. Sur la route, le Stade de Reims a perdu quatre fois et fait deux nuls en dix matches. Il a donc l’habitude de prendre des points à l’extérieur, et le SCO Angers devra être sur ses gardes s’il ne veut pas perdre de points à domicile.

Les rivaux se sont déjà rencontrés au Stade Raymond Kopa et le bilan est de trois victoires, une défaite et trois nuls en faveur du SCO Angers. Les visiteurs ont également disputé quatre matches d’affilée sans s’incliner face à Angers. Le dernier match de la compétition entre Angers et Reims a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminé par un match nul 0-0.

Quant à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Ligue 1, on peut constater qu’avant le match, le SCO Angers devance le Stade de Reims d’un point. L’équipe de Stéphane Moulin est à la neuvième place avec 30 points au tableau. Quant à ses adversaires, le Stade de Reims est en onzième position avec 29 points.