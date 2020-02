Streaming : Bordeaux – Marseille (OM) en direct live à partir 21h00

Dimanche à 21h00, le match du 22ème tour de la Ligue 1 sera joué contre Bordeaux et Marseille au Matmut Atlantique.

Le FC Girondins Bordeaux aborde la 22e journée avec optimisme afin de consolider sa série de victoires après avoir battu le FC Nantes 1-0 au Stade de La Beaujoire, grâce à un but de Jimmy Briand.

Du côté des visiteurs, Marseille a dû se contenter d’un nul 0-0 contre le SCO Angers lors de son dernier match.

Bordeaux – OM à suivre en direct sur Canal Plus

À domicile, le FC Girondins de Bordeaux a un bilan de quatre victoires, quatre défaites et deux nuls en dix matches disputés dans son stade, ce qui indique que l’Olympique de Marseille pourrait avoir une chance d’obtenir un résultat positif lors de cette rencontre. En tant que visiteurs, les Marseillais ont remporté cinq fois la victoire et fait trois fois match nul en dix matches.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au Matmut Atlantique. En fait, les chiffres montrent une défaite et 12 nuls en faveur du FC Girondins Bordeaux. L’équipe locale, quant à elle, est invaincue depuis 12 matchs à domicile contre Marseille. La dernière rencontre entre Bordeaux et Marseille dans cette compétition a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 3-1 pour les visiteurs.

En ce qui concerne la position des deux équipes au classement de la Ligue 1, les visiteurs ont 13 points d’avance sur le FC Girondins Bordeaux. Actuellement, le FC Girondins Bordeaux compte 29 points et se trouve en dixième position. L’équipe visiteuse est en deuxième position avec 42 points.

Composition des équipes

Bordeaux:​ Benoît Costil; Enock Kwateng, Laurent Koscielny, Pablo, Loris Benito; Toma Basic, Otavio; Remi Oudin, Nicolas de Preville, Hwang Ui-jo; Jimmy Briand.

Marseille: ​Steve Mandanda; Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi; Kevin Strootman, Maxime Lopez, Valentin Rongier, Morgan Sanson, Nemanja Radonjic; Dario Benedetto.