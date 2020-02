Streaming : Brest – Saint Etienne en direct live à partir de 17h00

Dimanche à 17h00, le match du 25ème tour de la Ligue 1 aura lieu entre Brest et Saint Etienne à Francis-Le Ble.

Brest affronte le vingt-cinquième tour du tournoi avec l’espoir de rattraper son retard après le match nul 0-0 contre le Stade de Rennes lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept de leurs 24 matches de Ligue 1 jusqu’à présent et ont accumulé une série de 29 buts marqués contre 31 concédés.

Brest – Saint Etienne en streaming

Brest – Saint-Etienne est retransmis à la télévision sur beIN SPORTS 2 à partir de 17:00

Quant aux visiteurs, l’AS Saint-Étienne n’a pas réussi à battre le Montpellier HSC lors de son dernier match (1-0) et espère mettre fin à sa mauvaise passe et réorienter sa fortune dans le championnat.

A domicile, Brest a enregistré cinq victoires, une défaite et six nuls en 12 matches, des chiffres qui peuvent s’avérer encourageants pour l’AS Saint-Etienne, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches joués à Francis-Le Ble. Sur la route, l’AS Saint-Étienne a un bilan de quatre victoires et huit défaites en 12 matches joués, ce qui signifie qu’elle devra travailler dur lors de sa visite au Stade de Brest si elle veut améliorer ces chiffres.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées à Francis-Le Ble, et le bilan est d’une victoire, une défaite et un nul en faveur de Brest. Les visiteurs, quant à eux, n’ont pas perdu leurs deux dernières visites au stade de Brest. La dernière fois que les deux équipes ont participé à cette compétition, c’était en août 2019 et le résultat a été un match nul (1-1).

Il existe actuellement un écart de deux points entre Brest et l’AS Saint Etienne au classement. Brest arrive au match en treizième position avec 30 points au classement. Les visiteurs, quant à eux, comptent 28 points et occupent la quinzième place du tournoi.

Brest – Saint Etienne les compositions d’équipes

Brest : Larsonneur – Faussurier, Castelletto, Bain, Perraud – Diallo, Belkebla – Court, Autret (c), Grandsir – Charbonnier.

St Etienne : Ruffier – Debuchy, Moukoudi, Perrin (c), Trauco – Aholou, M’vila – Hamouma, Diony, Bouanga – Khazri.