Streaming : Brest vs Angers en direct live à partir de 20h00

Ce soir Brest reçoit Angers à partir de 20h00 pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Ce match sera suivre en direct sur beIN sport 4 et sur l’application de streaming beIN connect

Brest affronte la vingt-septième journée du tournoi avec la volonté de retrouver sa place après le match nul 2-2 contre l’OGC Nice lors de son dernier match.

Quant aux visiteurs, le SCO Angers a battu le Montpellier HSC 1-0 lors de son dernier match de la compétition, avec un seul but de Stéphane Bahoken.

Brest vs Angers en streaming

En tant qu’hôte, Brest a gagné six fois, a été battu une fois et a fait six fois match nul en 13 matches joués jusqu’à présent, ce qui indique que le SCO Angers pourrait avoir une chance d’obtenir un résultat positif dans ce match. En tant qu’équipe en déplacement, le SCO Angers a perdu sept fois et fait trois fois match nul en douze matches jusqu’à présent.

Les rivaux se sont déjà rencontrés à Francis-Le Ble et le bilan est de cinq victoires et deux nuls en faveur de Brest. Les locaux, quant à eux, sont sur une série de sept matches sans défaite à domicile contre Angers. La dernière fois que ces équipes ont participé à ce tournoi, c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur de Brest.

En analysant leur position dans le classement de la Ligue 1, on constate que Brest a un point d’avance sur l’équipe visiteuse. Brest arrive au match avec 34 points dans sa boîte et occupe la treizième position avant le match. L’OCS Angers, quant à elle, compte 33 points et occupe la quatorzième place du classement.

Brest vs Angers les compos

Brest : A venir

Angers : A venir