Streaming : Dijon – Brest en direct live sur internet à partir de 20h00

Samedi prochain à 20h00, le duel entre Dijon et Brest aura lieu chez Gaston Gérard dans le cadre du 22ème tour de la Ligue 1.

Dijon – Brest à suivre en direct sur sur beIN SPORTS MAX 6HD et en multiplex sur beIN SPORTS 1HD

Le FCO de Dijon se réjouit de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond au vingt-deuxième tour après la défaite du dernier match contre le HSC de Montpellier sur le score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq de leurs 21 matches de Ligue 1 à ce jour, marquant 16 buts et en concédant 24.

Quant aux visiteurs, Brest vient de remporter ses deux derniers matches 2-1 et 2-5, le premier contre l’Amiens SC sur son terrain et le second contre le FC Toulouse à l’extérieur, et cherchera à maintenir sa série de victoires au stade FCO de Dijon. À ce jour, l’équipe a remporté sept de ses 21 matches de Ligue 1, marquant 28 buts et en concédant 27.

L'arrivée du @SB29 à Gaston-Gérard ! Certains membres du staff se sentent comme chez eux ! 😏😁 Bon retour Olivier, Maxime, Grégory et Benjamin !#DFCOSB29 #DFCO pic.twitter.com/9ud0R7iZHY — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 1, 2020

En ce qui concerne les résultats à domicile, le FCO de Dijon a remporté quatre fois, a été battu deux fois et a fait quatre fois match nul en dix matches jusqu’à présent, ce qui indique qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre d’autres points à domicile. En périphérie, Brest a remporté deux victoires et deux nuls en dix matches jusqu’à présent, ce qui signifie qu’ils devront travailler dur lors de leur visite au stade FCO de Dijon s’ils veulent améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à Gaston Gerard, avec pour résultat six victoires, trois défaites et trois nuls en faveur du FCO de Dijon. Depuis quatre ans, les hôtes sont également sur la voie de la victoire à domicile face à Brest. Le dernier match entre Dijon et Brest dans ce tournoi a eu lieu en octobre 2019 et s’est terminé par un résultat de 2-0 pour les visiteurs.

En analysant le classement de la Ligue 1, on constate qu’entre Dijon FCO et Brest, il y a une différence de sept points. L’équipe de Stéphane Jobard est à la 17e place avec 21 points dans son carré. Quant à leur adversaire, Brest, il occupe la quatorzième place avec 28 points.