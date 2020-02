Streaming : Dijon – Monaco en direct live à partir de 20h00

Ce samedi à 20h00 à Gaston Gérard, Dijon et Monaco se rencontreront dans le match correspondant au 26ème tour de la Ligue 1.

Le FCO de Dijon affronte le vingt-sixième tour du tournoi avec l’illusion de revenir d’un match nul 2-2 contre le FC Girondins Bordeaux lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 25 matches joués jusqu’à présent, inscrivant 24 buts et en concédant 31.

Dijon – Monaco en streaming

Pour suivre le match Dijon – Monaco en streaming vous devrez suivre le multiplex de beIN ou vous connecter sur beIN sports 5 a partir de 20h00 via les applications de streaming de beIN

De son côté, l’AS Monaco vient de remporter ses deux derniers matches 1-0 et 2-1, le premier contre le Montpellier HSC sur son terrain et le second contre l’Amiens SC à l’extérieur. Elle cherchera donc à tirer parti de l’inertie gagnante du stade FCO de Dijon. Sur les 25 matches qu’ils ont disputés cette saison en Ligue 1, l’AS Monaco a remporté 11 d’entre eux avec un solde de 41 buts marqués contre 40 concédés.

Pour la réception de l' @AS_Monaco, qui souhaites-tu voir commencer dans le onze de départ ? 💬 #DFCOASM #Ligue1Conforama pic.twitter.com/DxuVWQ4JSO — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 22, 2020

En ce qui concerne les performances à domicile, le FCO de Dijon a enregistré cinq victoires, deux défaites et cinq nuls en 12 matches joués à domicile, ce qui montre qu’il manque des points à domicile, ce qui permet aux visiteurs d’espérer des résultats positifs. En tant qu’équipe à l’extérieur, l’AS Monaco a un record de trois victoires, cinq défaites et quatre nuls en 12 matches joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent un manque d’esprit d’équipe dans ses matches à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade du FCO de Dijon et le bilan est d’une victoire, deux défaites et un match nul en faveur de l’équipe locale. La dernière fois que Dijon et Monaco ont joué dans cette compétition, c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur de Monaco.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par 12 points en faveur de l’AS Monaco. L’équipe de Stéphane Jobard est à la dix-huitième place avec 26 points. L’AS Monaco compte 38 points et occupe la cinquième place du classement.

Samedi 22 février 2020

À 17h30 en direct sur Canal+ : Marseille – Nantes

À 20 heures, en direct sur beIN Max 1 : Multiplex Ligue 1

À 20 heures, en direct sur beIN Max 4 : Angers-Montpellier

À 20 heures, en direct sur beIN Max 5 : Dijon-Monaco

À 20 heures, en direct sur beIN Max 6 : Lille – Toulouse

À 20 heures, en direct sur beIN Max 7 : Strasbourg – Amiens