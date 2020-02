Streaming : Dijon – Nantes en direct live a partir de 20:00

Samedi prochain, à 20h, à Gaston Gérard, Dijon et Nantes se retrouveront pour le 24ème tour de la Ligue 1.

Le FCO de Dijon aborde le 24e tour en espérant marquer des points après sa défaite 2-0 contre l’Olympique de Nîmes lors du match précédent. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six de leurs 23 matches à ce jour, avec une série de 19 buts pour et 26 contre.

Le match sera diffusé à la TV sur beIN Sports 1 (multiplex) et beIN Sports Max 5 et en streaming sur l’application beIN Connect

Du côté des visiteurs, le FC Nantes n’a pas réussi à battre le Paris S. Germain lors de son dernier match (2-1) et espère mettre fin à sa mauvaise passe et réorienter sa fortune dans le championnat.

Si l’on considère les performances de l’équipe locale, le FCO de Dijon a gagné cinq fois, perdu deux fois et fait quatre fois match nul en 11 rencontres jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent être encourageants pour le FC Nantes, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se déroulent à Gaston Gérard. Sur la route, le FC Nantes a gagné quatre fois, perdu six fois et fait match nul lors d’un de ses 11 matches, ce qui n’est pas très optimiste pour le match contre le FCO de Dijon.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à Gaston Gérard, avec pour résultat trois victoires, deux défaites et deux nuls en faveur du FCO de Dijon. Dans le même temps, les locaux ont remporté les deux derniers matchs à domicile contre Nantes. Le dernier match entre Dijon et Nantes dans cette compétition a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminé par un résultat de 1-0 en faveur des visiteurs.

Il existe actuellement un écart de huit points entre le FCO Dijon et le FC Nantes au classement. L’équipe de Stéphane Jobard est à la 17e place avec 24 points au classement. Les visiteurs, quant à eux, ont 32 points et se trouvent à la onzième place du concours.