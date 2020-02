Streaming : Dijon – PSG en direct live à partir de 18h30 | Coupe de France

Un compromis inconfortable pour le PSG, qui pouvait compter sur l’absence de Neymar pour le troisième match consécutif. L’attaquant brésilien ne sera pas présent lors des quarts de finale de la Coupe de France avec Dijon, a annoncé mardi soir Le Parisien.

Lors de la conférence de presse précédant le match, Thomas Tuchel a laissé la présence de “10” dans l’air. “Nous déciderons après la formation”, répondit simplement l’Allemand.

Le match débutera à 18h30, avec une diffusion prévue sur Eurosport 2 et Eurosport 360.

Bien qu’il reste encore une semaine, à Paris, tous les yeux sont tournés vers le match de Ligue des champions contre Dortmund. Toutes les précautions sont minces pour Tuchel, qui opte pour la prudence pour s’occuper de ses stars. “Nous devons calculer le risque avec les médecins. Il jouera quand il sera prêt”, a déclaré l’Allemand au sujet de Ney.

Outre le Brésilien, les Parisiens compteront sur les absences de Dagba, Diallo, Marquinhos, Verratti et Kimpembe mercredi. Tous confirmés par Tuchel lors d’une conférence de presse, ainsi que la récupération de Bernat et Thiago Silva. On ignore si l’entraîneur choisira de leur accorder des minutes ou de donner la priorité à d’autres hommes au rythme plus compétitif. D’autant plus contre un rival aussi coriace que Dijon lorsqu’il joue devant son public.

Le vestiaire de ce 𝕢𝕦𝕒𝕣𝕥 𝕕𝕖 𝕗𝕚𝕟𝕒𝕝𝕖 ! 🏆#DFCOPSG pic.twitter.com/SxXo2r8x0U — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 12, 2020

“Je m’attends à un match très physique, avec beaucoup de longues balles et de combats pour les secondes chances”, a déclaré M. Tuchel aux médias. “Dijon n’a perdu que deux matchs à domicile. Nous voulons gagner et nous avons 120 minutes pour le faire. Je m’attends à un match difficile”, a prévenu l’entraîneur.

L’Allemand a une bonne mémoire. Le PSG a disputé 21 matchs sans perdre, c’est vrai, mais son dernier adversaire n’était autre que Dijon. Le 1er novembre, les Moutardes s’imposent 2-1 en Ligue 1, et Tuchel est déterminé à empêcher l’histoire de se répéter.

Composition des équipes

Dijon : Gomis ; Chafik, Ecuele Manga, Lautoa, Mendyl ; Amalfitano, Ndong ; Mavididi, Benzia, Chouiar ; Cadix.

PSG : Sergio Rico ; Meunier, Kehrer, Kouassi, Bernat ; Sarabia, Herrera, Paredes, Draxler ; Choupo-Moting et Icardi

Neymar, forfait pour la Coupe de France et peut-être pour le match aller contre Dortmund

Neymar ne participera pas non plus au match aller des quarts de finale de la Coupe de France. L’attaquant brésilien, qui a déjà manqué les deux derniers matches de Ligue 1, ne s’est pas encore remis de sa blessure aux côtes.

Le Brésilien du PSG était encore douteux hier et n’a finalement pas été retenu dans la liste donnée par Tuchel pour le match d’aujourd’hui (18h30) contre Dijon.

L’entraîneur allemand a convoqué les joueurs suivants : Aouchiche, Bakker, Bernat, Cavani, Choupo-Moting, Di María, Draxler, Franchi, Herrera, Icardi, Kehrer, Kouassi, Kurzawa, Mbappé, Meunier, Navas, Rico, Sarabia et Thiago Silva.

À moins d’une semaine du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (mardi 18 février, 21h00), le club français ne les a toujours pas tous avec lui pour que Neymar puisse jouer ce match, au moins comme titulaire. La prudence règne dans l’entité présidée par Nasser Al-Khelaifi.

“Il jouera quand il sera prêt. Nous devons calculer les risques, parler aux médecins et décider après la formation. Il est blessé et nous devons être patients”, a déclaré Tuchel lors d’une conférence de presse mardi. Il ne s’est pas mouillé pour savoir si nous verrons ou non le Brésilien contre Dortmund.