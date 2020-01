Streaming : Direct live de Nice – Rennes à partir de 20:45 à l’Allianz Riviera

Allianz Rivera assistera au choc entre Nice et le Stade de Rennes vendredi à 20h45 lors de la 21ème journée de la Ligue 1.

L’OGC Nice affronte la vingt et unième journée du tournoi avec l’espoir de rattraper son retard après le match nul 1-1 contre le SCO Angers lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit de leurs vingt matches jusqu’à présent, marquant 29 buts et en concédant 28.

Nice / Rennes (Nice / Rennes – Football Ligue 1 Conforama 2019/2020) en direct aujourd’hui à 20h450 sur Canal+ Sport

Du côté des visiteurs, le Stade de Rennes a subi une défaite 1-0 contre Marseille lors de son dernier match.

En tant qu’équipe locale, l’OGC Nice a remporté six victoires, a été battu deux fois et a fait match nul deux fois en dix matchs joués, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter de bons points à ses poches. Dans le rôle à l’extérieur, le Stade de Rennes détient un record de quatre victoires, trois défaites et deux nuls en neuf matches joués jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront mettre tout en œuvre pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de l’OGC de Nice. En fait, les chiffres montrent trois défaites et huit nuls en faveur de l’équipe locale. L’équipe locale, quant à elle, est invaincue à domicile au Stade de Rennes depuis cinq matches consécutifs. La dernière fois que Nice et le Stade Rennais se sont rencontrés dans ce tournoi, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé par une victoire 2-1 pour les locaux.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau des qualifications de la Ligue 1, on constate que le Stade de Rennes devance l’équipe locale de huit points. L’équipe de Patrick Vieira est à la onzième place avec 28 points au classement. Quant à leur adversaire, le Stade de Rennes, il occupe la troisième place avec 36 points.

Le programme tv de la 21e journée de Ligue 1