Streaming : Lille – Marseille en direct live à partir de 21h00

Le LOSC et l’OM s’affronteront à nouveau le dimanche 16 février dans le cadre du match de football du 25e tour de la Ligue 1, qui aura lieu au stade Pierre-Mauroy à 21 heures.

Le LOSC est confiant pour la 25e journée après avoir remporté ses deux derniers matches 0-2 et 1-0, le premier contre le SCO Angers à l’extérieur et le second contre le Stade de Rennes à domicile. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 12 de leurs 24 matches jusqu’à présent, inscrivant 29 buts pour et 25 contre.

LOSC – OM en streaming

iIl faut se tourner vers Canal+, la seule chaîne à proposer, en France, la retransmission de la rencontre en live. Pour suivre ce Lille – Marseille en streaming sur Internet il vous faut posséder un abonnement à la plateforme mycanal

Du côté des visiteurs, Marseille a remporté ses deux derniers matches de la compétition contre le FC Toulouse à domicile et l’AS Saint-Étienne à l’extérieur, respectivement 1-0 et 0-2. À ce jour, l’équipe a remporté 14 de ses 24 matches de Ligue 1, marquant 33 buts au total et en concédant 21.

En termes de résultats à domicile, l’OSC Lille a gagné neuf fois, a été battu une fois et a fait deux nuls en 12 matches joués, des chiffres qui indiquent qu’il obtient un bon nombre de points dans son stade. Sur la route, Marseille a remporté six fois et fait quatre fois match nul en douze matches jusqu’à présent, ce qui en fait un adversaire de taille à l’extérieur que les locaux devront affronter.

L’OSC Lille a déjà disputé d’autres matchs à domicile dans le passé et le résultat est de huit victoires, neuf défaites et cinq nuls pour l’équipe locale. La dernière rencontre entre Lille et Marseille dans cette compétition a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 2-1 pour Marseille.

🔥 𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 #LOSCOM🔥 Nos Olympiens se déplacent pour un match important à Lille ce soir à 21h00 💥 📸 @alksLDT pic.twitter.com/H6sAZcK0YG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 16, 2020

Les deux équipes sont actuellement à neuf points derrière Marseille au classement. L’équipe de Christophe Galtier est en quatrième position avec 40 points. L’Olympique de Marseille, quant à lui, compte 49 points et occupe la deuxième place du classement.

LOSC – OM Composition des équipes

La compo probable de Lille : Maignan – Celik, Fonte, Djalo, Reinildo – Ikoné, Soumaré, Sanches, Bamba – Rémy, Osimhen.

La compo probable de l’OM : Mandanda – Sarr ou Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Sanson – Radonjic ou Sarr, Benedetto, Payet ou Aké.