Streaming : Lille – Rennes en direct live sur internet

Ce Mardi, au Stade Pierre Mauroy à 19h00, Lille et le Stade Rennes s’affronteront dans le match qui correspond au 23ème tour de la Ligue 1.

Le OSC Lille aborde le match du 23e tour avec optimisme pour consolider une série positive après sa victoire 2-1 sur le Racing Strasbourg au stade de La Meinau, grâce à des buts de Victor Osimhen et Gabriel Magalhaes. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté dix de leurs 22 matches à ce jour, inscrivant 26 buts pour 25 encaissés.

Suivre en direct le match Lille – Rennes sur Canal + Sport

Du côté des visiteurs, le Stade de Rennes a battu le FC Nantes 3-2 lors de son dernier match de la compétition, grâce à des buts de Rafinha et Benjamin Bourigeaud, et espère renouveler l’exploit, cette fois au OSC Lille. Avant ce match, le Stade de Rennes avait remporté 12 des 22 matches joués en Ligue 1 cette saison, en inscrivant 29 buts pour et 21 contre.

En tant qu’hôte, l’OSC Lille a remporté huit victoires, perdu une fois et fait deux nuls en 11 matches joués jusqu’à présent, des chiffres qui soulignent le potentiel et la confiance de l’équipe lorsqu’elle joue dans son stade. En termes de départs, le Stade de Rennes détient un record de cinq victoires, trois défaites et trois nuls en 11 matches joués jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les rivaux se sont déjà rencontrés au Stade Pierre Mauroy et le bilan est de deux défaites et sept nuls en faveur de l’OSC Lille. La dernière fois que Lille et le Stade de Rennes ont participé à la compétition a eu lieu en septembre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

Le Stade de Rennes est actuellement en tête du classement avec six points d’avance. L’équipe de Christophe Galtier est en quatrième position avec 34 points. Quant à leur adversaire, le Stade de Rennes, il est troisième au classement avec 40 points.

Compos probables

• Lille – Stade Rennais

Julien Stéphan jongle avec un effectif réduit actuellement et n’enregistre aucun retour pour ce déplacement à Lille. Steven Nzonzi, lui, n’est pas encore apte à la compétition et ne sera pas prêt avant la réception de Brest, samedi prochain, au mieux. Julien Stéphan fait donc confiance aux dix neuf joueurs qui ont battu Nantes dans un match rocambolesque vendredi dernier (3-2) mais pourrait être tenté d’effectuer des rotations.

Lille: Maignan – Celik, Fonte (cap.), Gabriel, Reinildo – Soumaré, André, Sanches, Ikoné, Rémy – Osimhen

Rennes: E. Mendy – H. Traoré, Da Silva (cap.), Gélin (ou Gnagnon), Maouassa – Raphinha, Léa-Siliki, Camavinga, Bourigeaud – Del Castillo, Mb. Niang