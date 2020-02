Streaming : Lille – Toulouse en direct live à partir de 20h00

Ce Samedi à 20h00, le match du 26ème tour de la Ligue 1 aura lieu au stade Pierre Mauroy, entre le LOSC et le TFC.

L’OSC Lille se réjouit de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond à la vingt-sixième journée après avoir subi une défaite contre l’Olympique de Marseille lors du match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 12 des 25 matches joués jusqu’à présent, avec une série de 30 buts pour et 27 contre.

Lille vs Toulouse en streaming

Le match sera en direct sur beIN Max 6 et sur les applications de streaming de beIN a partir de 20h00

Quant à l’équipe visiteuse, le FC Toulouse n’a pas réussi à battre l’OGC Nice lors de son dernier match (2-0). Elle cherchera donc à s’imposer face à l’OSC Lille pour remettre les pendules à l’heure.

En termes de performances à domicile, l’OSC Lille a un bilan de neuf victoires, deux défaites et deux nuls en 13 matches joués sur son terrain, des valeurs qui pourraient s’avérer encourageantes pour le FC Toulouse, car elles montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se déroulent au stade Pierre Mauroy. Sur la route, le FC Toulouse a perdu neuf fois en 13 matches jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra travailler dur lors de sa visite au stade de l’OSC Lille s’il veut améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de l’OSC Lille. En fait, les chiffres indiquent 11 victoires, quatre défaites et quatre nuls pour les locaux. La dernière fois que Lille et Toulouse ont participé à ce tournoi, c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé sur un score de 2-1 en faveur de Toulouse.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau des qualifications de la Ligue 1, on constate que les locaux partent avec une avance de 27 points. Les hôtes, avant ce match, sont en quatrième position avec 40 points au classement. Le FC Toulouse, quant à lui, compte 13 points et occupe la vingtième place du classement.

LOSC vs TFC Compositions des équipes

Samedi 22 février 2020

À 17h30 en direct sur Canal+ : Marseille-Nantes

À 20 heures, en direct sur beIN Max 1 : Multiplex Ligue 1

À 20 heures, en direct sur beIN Max 4 : Angers-Montpellier

À 20 heures, en direct sur beIN Max 5 : Dijon-Monaco

À 20 heures, en direct sur beIN Max 6 : Lille-Toulouse

À 20 heures, en direct sur beIN Max 7 : Strasbourg-Amiens