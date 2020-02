Streaming : Lyon – Marseille voir en direct live à partir de 21h00 | OL – OM en Coupe de France

L’OM , deuxième de ligue 1, va chercher a faire un coup d’éclat en gagnant ce soir sur le terrain de Lyon en quart de finale de Coupe de France. Comment suivre ce match palpitant sur internet en streaming ?

L’Olympique lyonnais a devant lui une nouvelle épreuve exigeante. Après une défaite retentissante face au PSG, les Français espèrent se qualifier pour les demi finales de la Coupe de France face à une Marseille ambitieuse.

Marseille, qui a remporté ses deux derniers matches d’affilée et est deuxième de la Ligue 1, est le principal challenger de l’équipe de Neymar et Mbappé. C’est pourquoi une place en demi-finale du tournoi copernicien pourrait être l’impulsion nécessaire pour l’équipe de Marseille.

L’OM n’a pas perdu depuis le 30 novembre et a disputé 16 matches sans défaite dans toutes les compétitions.

La grande performance du central espagnol Alvaro Gonzalez se distingue, ainsi que la créativité du milieu de terrain Dimitri Payet. L’OL, en revanche, a joué trois matchs sans gagner. Bien que l’équipe soit sur le banc depuis quatre mois maintenant, il lui manque un plan de match.

Où et quand voir le match OL-OM ?

Lyon-Marseille est à suivre à 21 h 05, en direct sur France 3 et Eurosport 2 et en en streaming sur Eurosport 360° et Eurosport Player.

La compo probable de l’OM : Mandanda – Sarr, Alvaro, Kamara, Sakaï – Rongier, Strootman, Sanson – Lopez, Germain, Payet.

La compo probable de Lyon : Lopes; Tete, Andersen, Denayer, Marçal; ​Tousart, Mendes, Aouar; Traoré, Dembélé, Terrier