Streaming : Lyon – Strasbourg en direct live à partir de 15h00

A partir 15 heures, se jouera le match du vingt-cinquième tour de la Ligue 1, dans lequel nous verrons Lyon et Strasbourg s’imposer au stade Groupama.

L’Olympique lyonnais arrive au vingt-cinquième tour avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre le Paris S. Germain sur le score de 4-2. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté neuf des 24 matches joués jusqu’à présent, avec un chiffre de 37 buts pour et 25 contre.

Lyon – Strasbourg en streaming

Le match Lyon / Strasbourg est à suivre en direct ce dimanche 16 février à partir de 15h sur beIN Sports 1

Du côté des visiteurs, le Racing Strasbourg a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre le Stade de Reims à domicile et le FC Toulouse à l’extérieur, respectivement 3-0 et 1-0, et cherchera donc à maintenir sa série de victoires au Stade de Lyon. À ce jour, le Racing Strasbourg a remporté 11 de ses 24 matches de Ligue 1, avec 31 buts marqués et 28 encaissés.

En termes de résultats à domicile, l’Olympique lyonnais détient un record de quatre victoires, quatre défaites et trois nuls en 11 matches joués dans son stade, des chiffres qui peuvent être encourageants pour le Racing Strasbourg, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se déroulent au stade Groupama. Au départ, le Racing Strasbourg affiche un bilan de quatre victoires, sept défaites et un match nul en 12 rencontres disputées jusqu’à présent. En théorie, il pourrait donc s’agir d’un match propice à l’Olympique lyonnais pour ajouter un résultat positif à domicile.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements à l’Olympique de Lyon, qui se sont soldés par une défaite et deux nuls pour le pays hôte. La dernière fois que Lyon et Strasbourg ont participé à la compétition, c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé par une victoire 2-1 pour les locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Ligue 1, on constate qu’avant le match, le Racing Strasbourg devance l’Olympique Lyon de trois points. L’Olympique lyonnais arrive au match avec 33 points dans sa boîte et occupe la dixième position avant le match. De leur côté, les visiteurs occupent la sixième place avec 36 points.

Lyon – Strasbourg composition des équipes

Lyon : Lopes – Dubois, Marcelo, Morel, Mendy – Ndombélé, Tousart – Traoré, Fekir (c), Terrier – Depay.

Strasbourg : Sels – Lala, Mitrovic (c), Martinez, Carole – Sissoko, Caci – Gonçalves, Martin, Thomasson – Da Costa.