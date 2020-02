Streaming : Marseille – Nantes en direct live à partir de 17h30

Samedi prochain à 17h30, le match du 26e tour de la Ligue 1 se jouera contre Marseille et Nantes au Vélodrome d’Orange.

Marseille est confiant pour la 26e journée après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition contre l’OSC Lille à l’extérieur (2-1) et le FC Toulouse à domicile (1-0). Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 15 des 25 matches joués à ce jour en Ligue 1, avec 35 buts marqués et 22 encaissés.

OM – FC Nantes en streaming

Marseille vs Nantes est diffusée exclusivement sur Canal +, vous pouvez également suivre cette rencontre sur internet en streaming sur le player MyCanal.

Quant aux visiteurs, le FC Nantes a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le FC Metz lors de son dernier match, il cherchera donc à continuer à ajouter des points à son tableau de qualification contre Marseille. Avant ce match, le FC Nantes avait remporté 10 des 25 matches de Ligue 1 de cette saison, inscrivant 25 buts et en concédant 27.

💥 𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 💥 Rendez-vous à 17h30 pour la réception de Nantes dans un @orangevelodrome qui s'annonce plein ⚔🔥 🗣 #OMFCN #DroitAuBut

🖌️Dessin réalisé par Enzo, 5 ans 😍 pic.twitter.com/OKoyvrpryk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 22, 2020

En termes de performances à domicile, Marseille a enregistré huit victoires, une défaite et trois nuls en 12 matches joués à domicile, des chiffres qui peuvent sembler encourageants pour le FC Nantes car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches joués au Vélodrome d’Orange. En périphérie, le FC Nantes a remporté quatre victoires et fait deux nuls en douze matches jusqu’à présent, des chiffres qui montrent l’absence d’avantage à domicile.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au Stade Olympique de Marseille. En fait, les chiffres indiquent cinq défaites et cinq nuls pour les hôtes. De plus, les visiteurs n’ont pas perdu leurs deux dernières visites au stade de Marseille. La dernière fois que les deux équipes ont participé à ce tournoi, c’était en août 2019 et le résultat était un match nul 0-0.

Actuellement, Marseille est en tête du classement avec 18 points d’avance. L’équipe d’André Villas-Boas arrive au match en deuxième position et avec 52 points avant le match. En revanche, les visiteurs sont en douzième position avec 34 points.

