Streaming : Marseille vs Amiens en direct Live à partir de 21h00

Vendredi à 21 heures, le match du 28e tour de la Ligue 1 se jouera au Vélodrome d’Orange entre l’OM et Amiens. Composition des deux équipes, horaire, chaîne TV, retransmission en streaming… Voici ce qu’il faut savoir avant le match.

Marseille est confiant pour la 28e journée après sa victoire 3-2 sur l’Olympique de Nîmes au Stade des Costières, grâce à un but de Dario Benedetto. De son côté, l’Amiens SC a été battu 1-0 lors de son dernier match contre le FC Metz.

OM – Amiens en streaming

Le match Marseille / Amiens est à suivre en direct ce vendredi 6 mars à partir de 21h sur Canal+ et sur l’application de streaming My Canal

En se concentrant sur la performance à domicile, Marseille a enregistré huit victoires, deux défaites et trois nuls en 13 matches à domicile, ce qui signifie qu’elle ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon nombre de points à ses poches. En déplacement, l’Amiens SC affiche un bilan d’une victoire, sept défaites et cinq nuls en 13 matchs joués.

La précision de @FlorianThauvin face à Amiens la saison dernière 🎯🔥 🔜 #OMASC à 21h00 ⚔ pic.twitter.com/A0S7JbHweQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 6, 2020

Les deux équipes se sont déjà rencontrées au Vélodrome d’Orange, et Marseille a remporté deux de ses matchs. L’équipe locale a également remporté plus de victoires à domicile qu’Amiens, ce qui s’est produit les deux dernières fois. La dernière rencontre entre Marseille et Amiens dans ce tournoi a eu lieu en octobre 2019 et s’est terminée par un résultat de 3-1 en faveur d’Amiens.

💥 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃𝘿𝘼𝙔 💥 Retour à l'@orangevelodrome pour nos olympiens qui affrontent @AmiensSC ⚔️ 🔜 Coup d'envoi à 21h00 #DroitAuBut pic.twitter.com/R0w3xvBna2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 6, 2020

En ce qui concerne leur position dans le classement de la Ligue 1, Marseille et Amiens SC sont séparés par 33 points. L’équipe d’André Villas-Boas est en deuxième position avec 55 points. Les visiteurs sont en 19ème position avec 22 points.

Avant #OMASC on se refait les 3 buts amiénois du match aller ! ⚽️⚽️⚽️ 🤩🔙 pic.twitter.com/F07boMWe2K — Amiens SC (@AmiensSC) March 6, 2020

OM – Amiens la compo des équipes

La compo probable de l’OM : Mandanda – Sarr, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Sanson – Germain, Benedetto, Payet. Du côté amiénois, Luka Elsner sera privé de Bakaye Dibassy, Quentin Cornette et Mathieu Bodmer.

La compo probable d’Amiens : Gurtner – Calabresi, Opoku, Chedjou, Jallet – Zungu, Monconduit – Ghoddos, Kakuta, Mbenza – Guirassy.