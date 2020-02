Streaming : Metz – Bordeaux en direct live a partir de 20:00

Samedi à 20h00, aura lieu le match du 24ème tour de la Ligue 1, au cours duquel nous verrons Metz et Bordeaux jouer au Stade Saint Symphorien.

Le FC Metz entame son 24e match en cherchant à améliorer sa performance dans le tournoi après le match nul 1-1 contre le Montpellier HSC lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six de leurs 23 matches à ce jour, avec une série de 23 buts marqués et 30 concédés.

Le match sera diffusé à la TV sur beIN Sports 1 (multiplex) et beIN Sports Max 6 et en streaming sur l’application beIN Connect

Quant à l’équipe en déplacement, le FC Girondins de Bordeaux a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre Brest lors de son dernier match. Sur les 23 matches joués cette saison en Ligue 1, le FC Girondins de Bordeaux s’est imposé dans huit d’entre eux avec un bilan de 31 buts marqués contre 25 concédés.

En ce qui concerne les performances à domicile, le FC Metz a enregistré quatre victoires, trois défaites et quatre nuls en 11 matches à domicile, ce qui montre qu’il manque de points à domicile, ce qui donne aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en leur faveur. Lors de ces sorties, le FC Girondins Bordeaux a été battu à quatre reprises et a obtenu quatre nuls en douze matches jusqu’à présent. Le FC Metz devra donc se battre pour les points à domicile.

Le FC Metz a déjà disputé d’autres matches dans le passé et le résultat est de sept défaites et trois nuls pour les locaux. Dans le même temps, les visiteurs ont le vent en poupe dans cette compétition, puisqu’ils ont remporté deux matchs d’affilée au Stade de Metz. Le dernier match entre les deux équipes dans cette compétition a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminé par une victoire 2-0 pour Bordeaux.

#Metz vs #Bordeaux #FCMFCGB Nguette dans le groupe Mexer et Koscielny dans le groupe mais décision définitive demain pic.twitter.com/dHKQio2vxs — LaurentMPG (@MPGLaurent) February 7, 2020

Actuellement, le FC Girondins de Bordeaux compte quatre points d’avance sur son rival au classement. Les hôtes, avant ce match, sont à la seizième place avec 27 points au classement. Le FC Girondins Bordeaux compte 31 points et occupe la douzième place du classement.