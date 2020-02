Streaming : Metz – OL en direct live a partir de 20h45

Ce vendredi à 20h45 au Stade Saint Symphorien, Metz et Lyon se retrouvent pour le 26ème tour de la Ligue 1.

Le FC Metz entame son 26e match avec l’intention d’améliorer son bilan dans le tournoi après avoir fait match nul contre le FC Nantes lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six de leurs 25 matches jusqu’à présent en Ligue 1, avec une série de 24 buts pour et 32 contre.

Metz – OL en streaming

a rencontre entre le FC Metz et l’Olympique Lyonnais sera à suivre à partir de 20h45 ce vendredi soir, en direct sur Canal + Sport et en streaming sur l’application My Canal

Du côté des visiteurs, l’Olympique lyonnais a dû se contenter d’un match nul 1-1 avec le Racing Strasbourg lors de son dernier match, il entre donc dans la partie en espérant rattraper les points manqués. Avant ce match, l’Olympique lyonnais avait remporté neuf des 25 matches joués en Ligue 1 cette saison et accumulé 26 buts concédés contre 38 en faveur.

En termes de performances à domicile, le FC Metz a remporté quatre victoires, a été battu quatre fois et a obtenu quatre nuls en 12 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter de bons points à ses poches. L’Olympique lyonnais a remporté cinq victoires et fait trois matches nuls en 13 rencontres, ce qui en fait un adversaire de taille à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au Stade Saint Symphorien, avec pour résultat neuf défaites et deux nuls en faveur du FC Metz. Les visiteurs, à leur tour, remportent cette compétition au Stade de Metz depuis deux ans. La dernière fois que Metz et Lyon ont participé à ce tournoi, c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé par un score de 2-0 pour Lyon.

📽 @RudiGarcia évoque la nécessité de reprendre des points ce weekend ! #FCMOL La conférence de presse en intégralité 👉 https://t.co/BgTBVG0ydk pic.twitter.com/th30q0UjsD — Olympique Lyonnais (@OL) February 21, 2020

Si l’on se réfère à sa position dans le tableau de la Ligue 1, on constate qu’avant le match, l’Olympique lyonnais devance le FC Metz de six points. L’équipe de Vincent Hognon occupe la quinzième place avec 28 points. Les visiteurs, quant à eux, ont 34 points et se trouvent à la onzième place du concours.