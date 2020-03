Streaming : Metz vs Nîmes en direct live à partir de 20h00

La prochaine journée de Ligue 1, la 28e, verra Metz et Nîmes s’affronter samedi à 20 heures au Stade Saint Symphorien.

Metz vs Nîmes en streaming

Le match Metz-Nîmes sera a suivre en direct sur beIN sports 6 et sur l’application de streaming beIN connect

Le FC Metz cherchera à poursuivre sa série de victoires lors de la 28e journée en s’imposant 1-0 contre l’Amiens SC à De La Licorne, grâce à un but de Farid Boulaya.

Du côté des visiteurs, l’Olympique de Nîmes n’a pas pu faire face à l’Olympique de Marseille lors de son dernier match (3-2).

En se concentrant sur la performance à domicile, le FC Metz a remporté quatre fois, a été battu cinq fois et a fait quatre fois match nul en 13 matches jusqu’à présent, ce qui prouve qu’il manque de points à domicile, donnant ainsi aux visiteurs des chances d’obtenir des résultats en leur faveur. En tant que visiteur, l’Olympique de Nîmes a gagné une fois, perdu huit fois et fait quatre fois match nul lors de ses 13 matches jusqu’à présent.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées au Stade Saint Symphorien, avec pour résultat une défaite et deux nuls en faveur du FC Metz. Les visiteurs sont également partis deux fois de suite invaincus à Metz. Le dernier match de ce tournoi entre Metz et Nîmes a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminé par un match nul 1-1.

Découvrez ci-dessous les 18 joueurs retenus par Bernard Blaquart et son staff pour le déplacement à Metz.https://t.co/JScjU2GGVe — Nîmes Olympique (@nimesolympique) March 6, 2020

Si vous regardez leur position dans le classement de la Ligue 1, vous verrez que le FC Metz a quatre points d’avance sur les visiteurs. L’équipe locale, avant ce match, est à la quinzième place avec 31 points au classement. Les visiteurs, quant à eux, ont 27 points et se trouvent à la dix-huitième place du concours.