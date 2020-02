Streaming : Monaco – Angers en direct live sur internet

Aujourd’hui à 19h00 se jouera le match du vingt-troisième tour de la Ligue 1, dans lequel nous verrons Monaco et Angers s’opposer au Stade Louis II.

L’AS Monaco arrive à la vingt-troisième journée avec le désir de récupérer des points après avoir subi une défaite contre l’Olympique de Nîmes lors du match précédent par un résultat de 3-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté huit de leurs 22 matches à ce jour, avec 39 buts encaissés et 37 concédés.

Le match Monaco – Angers est a suivre en direct live sur beIN Sports 1 et et en streaming sur l’application beIN Connect

Quant à l’équipe visiteuse, le SCO Angers n’a pas réussi à battre le Stade de Reims lors de son dernier match (1-4), il espère donc mettre fin à sa mauvaise passe et réorienter sa fortune dans le championnat.

En se concentrant sur les performances de l’équipe locale, l’AS Monaco a obtenu un bilan de six victoires, quatre défaites et un nul en 11 matches à domicile, ce qui montre qu’elle manque de points à domicile, donnant ainsi l’occasion aux visiteurs d’obtenir des résultats positifs. Sur la route, le SCO Angers a un bilan de deux victoires, cinq défaites et trois nuls en dix matches joués jusqu’à présent. Il devra donc tout donner au stade de l’AS Monaco pour obtenir plus de points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de l’AS Monaco et le bilan est de quatre victoires, deux défaites et un match nul pour les locaux. La dernière fois que Monaco et Angers ont participé à la compétition a eu lieu en décembre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

Les deux équipes sont actuellement séparées au classement par un point en faveur de l’OSC Angers. L’équipe de Robert Moreno arrive au match en treizième position et avec 29 points avant le match. D’autre part, l’équipe visiteuse compte 30 points et occupe la douzième place du tournoi.