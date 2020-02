Streaming : Comment regarder Monaco – Montpellier en direct live à partir de 20h45 ?

La 25e journée de la Ligue 1 française débutera par un duel entre Monaco et Montpellier au Stade Louis II, qui visent tous deux à s’assurer une place dans les compétitions européennes.

L’AS Monaco attend avec impatience la 25e journée après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition contre l’Amiens SC à l’extérieur (1-2) et contre le SCO Angers à domicile (1-0). Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 10 des 24 matches joués jusqu’à présent, avec une série de 40 buts pour et 40 contre.

Monaco – Montpellier en streaming

Le match Monaco / Montpellier est à suivre en direct ce vendredi 14 février à partir de 20h45 sur Canal+ Sport et en streaming sur l’application My Canal.

Du côté des visiteurs, le HSC de Montpellier a remporté son dernier match de championnat au stade de La Mosson 1-0 à domicile contre l’AS Saint-Étienne, grâce à un but d’Andy Delort. À ce jour, sur les 24 matches de Ligue 1 disputés par l’équipe, elle en a remporté dix, marquant 32 buts et en concédant 27.

Monaco arrive à ce match après s’être imposé 2-1 contre Amiens SC et ajoute ainsi 35 points, ce qui fait qu’il n’est plus qu’à cinq points des éliminatoires du tournoi international.

Le club entraîné par Michel Der Zakarian s’est imposé par la plus petite des marges contre Saint-Étienne la semaine dernière pour se hisser en cinquième position, avec deux points d’avance sur son adversaire dans ce match.

Pour ce match, Montpellier ne pourra pas compter sur le milieu de terrain Junior Sambia car il a vu le carton rouge lors du match précédent, ce qui l’empêchera d’être présent dans cette rencontre.

En termes de résultats à domicile, l’AS Monaco s’est imposée à sept reprises, a été battue quatre fois et a fait match nul une fois en 12 matches joués, ce qui indique que le HSC de Montpellier pourrait avoir une chance de réaliser un résultat positif dans ce match. Du côté des déplacements, le HSC de Montpellier affiche un bilan d’une victoire, cinq défaites et cinq nuls en 11 matches joués, des chiffres qui montrent un manque d’esprit d’équipe lors de ses déplacements.

Dans le passé, il y a eu d’autres matches à domicile de l’AS Monaco et les résultats sont deux défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière rencontre de ce tournoi entre les deux équipes a eu lieu en octobre 2019 et s’est terminée par un score de 3-1 en faveur des visiteurs.

En termes de position dans le classement de la Ligue 1, les visiteurs devancent l’AS Monaco de deux points. L’équipe de Robert Moreno occupe la septième place avec 35 points. Le HSC de Montpellier, quant à lui, compte 37 points et occupe la cinquième place du classement.

Composition des équipes ASM – MHSC

Monaco : Lecomte – Henrichs, Glik (cap.), Maripan, Ballo-Touré – Bakayoko, Golovin, Fofana – Jovetic – Slimani, Ben Yedder.

Montpellier : Bertaud – Souquet, Congré, Hilton, Le Tallec, Ristic – Chotard, Ferri, Savanier, Mollet – Laborde.