Streaming : Monaco vs Reims en direct live à partir de 20h00

Ce soir a partir de 20h00, le match entre Monaco et Reims aura lieu au Stade Louis II lors du 27ème tour de la Ligue 1. Le match sera retransmis à la télévision sur beIN SPORTS MAX 6 et en streaming sur beIN connect

L’AS Monaco affronte le match du vingt-septième tour avec l’intention d’ajouter des points supplémentaires à son tableau de qualification après un match nul contre le FCO de Dijon lors de son dernier match.

Du côté des visiteurs, le Stade de Reims a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre l’AS Saint Etienne lors de son dernier match.

Monaco vs Reims en Streaming

Monaco – Reims est retransmis à la télévision sur beIN SPORTS MAX 6 à partir de 20:00 et en streaming sur beIN connect

Si l’on se concentre sur la performance de l’équipe locale, l’AS Monaco a remporté huit victoires, a été battu quatre fois et a fait match nul une fois en 13 matches joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent s’avérer encourageantes pour le Stade de Reims car elles montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches joués au Stade Louis Ii. Sur la route, le Stade de Reims a un bilan de cinq victoires, cinq défaites et trois nuls en 13 matches joués jusqu’à présent.

Auparavant, il y a eu d’autres matches à domicile de l’AS Monaco et les résultats sont une défaite et trois nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée par un résultat de 2-1 pour les locaux.

La dernière rencontre de cette compétition a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée par un résultat de 2-1 pour les hôtes. Les hôtes, avant ce match, sont en cinquième position avec 39 points au classement. Le Stade de Reims, quant à lui, compte 37 points et occupe la huitième place du classement.

Pour la deuxième fois en 2020, le #SDR se déplace sur le Rocher ✈️ Quel final pour cet acte deux ? Réponse ce soir à partir de 20h 👊#GoSDR #NousSommesReims ❤️🤍 pic.twitter.com/kF0jDgGMiX — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 29, 2020

Monaco-Reims, les compos

Monaco : Lecomte – Henrichs, Glik, Maripan, Zagré – Fabregas, Bakayoko, Golovin – Martins, Ben Yedder, Keita Baldé.

Reims : Lemaître – Foket, Disasi, Abdelhamid, Kamara – Chavalerin, Munetsi – Oudin, Dingomé, Cafaro – Dia.