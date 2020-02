Streaming : Nantes – Metz en direct live à partir de 20h00

Le match de Ligue 1 entre Nantes et Metz aura lieu samedi à 20h au Stade de La Beaujoire.

Le FC Nantes entame son 25e match avec l’intention d’améliorer sa performance dans le championnat après avoir fait match nul lors de son dernier match contre le FCO de Dijon. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté dix de leurs 24 matches de Ligue 1 jusqu’à présent, et ont marqué 25 buts contre 27 encaissés.

Nantes – Metz en streaming

Suivre en direct le FC Nantes vs FC Metz en direct live sur le multiplex de Bein Sport a partir de 20h00

Du côté des visiteurs, le FC Metz n’a pas réussi à battre le FC Girondins Bordeaux lors de son dernier match (2-1), il cherchera donc à s’imposer face au FC Nantes pour remettre les pendules à l’heure.

En tant qu’hôte, le FC Nantes a remporté six victoires, a été battu cinq fois et a fait match nul une fois en 12 matches jusqu’à présent. Nous ne saurons donc pas quel sera le résultat de ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Sur la route, le FC Metz a gagné deux fois et perdu cinq fois en 12 matches jusqu’à présent, des chiffres qui montrent un manque d’esprit d’équipe dans ses matchs à l’extérieur.

Auparavant, d’autres matches ont eu lieu sur le terrain du FC Nantes, et le résultat est de quatre défaites et neuf nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois que Nantes et Metz se sont rencontrés dans cette compétition, c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur des visiteurs.

En ce qui concerne la position des deux équipes dans le classement de la Ligue 1, on peut constater que le FC Nantes a six points d’avance sur l’équipe visiteuse. Le FC Nantes entre dans le jeu avec 33 points et se trouve à la douzième place devant le jeu. Le FC Metz, pour sa part, compte 27 points et occupe la seizième place du classement.

Nantes – Metz composition des équipes

Nantes : Lafont – Appiah, Girotto, Pallois, Traoré – Abeid, Touré (c) – Blas, Louza, Bamba – Simon.

Metz : Oukidja – Centonze, Bronn, Boye, Udol – Maïga, N’Doram, Angban – Niane, Diallo (c), Nguette.