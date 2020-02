Streaming : Nantes – PSG en direct live sur internet

A partir de 21h05, le Stade de La Beaujoire accueillera le match entre Nantes et le PSG lors de la 23ème journée de Ligue 1.

Le FC Nantes entame la 23e journée en espérant marquer des points après sa défaite 3-2 contre le Stade de Rennes lors du match précédent.

Quant aux visiteurs, le Paris S. Germain a remporté ses deux derniers matches de la compétition contre le Montpellier HSC à domicile et l’OSC Lille à l’extérieur, respectivement 5-0 et 0-2.

Le match FC – PSG est a suivre en streaming sur Canal+ Sport et et en streaming sur l’application MyCanal

À domicile, le FC Nantes a enregistré six victoires, quatre défaites et un nul en 11 matches joués à domicile, ce qui indique qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre d’autres points à domicile. En tant qu’équipe à l’extérieur, le Paris S. Germain a un record de neuf victoires et deux défaites en 11 matchs joués.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade du FC Nantes et le bilan est de 12 défaites et sept nuls pour l’équipe locale. La dernière rencontre de ce tournoi entre les deux équipes a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un score de 2-0 en faveur du PSG.

En analysant leur position dans le classement de la Ligue 1, on constate qu’avant le match, le Paris S. Germain devance le FC Nantes de 23 points. L’équipe de Christian Gourcuff arrive au match en huitième position et avec 32 points avant le match. Paris S. Germain, en revanche, compte 55 points et occupe la première place du classement.

Alban Lafont, qui souffre d’une fatigue musculaire à la cuisse droite, n’est pas dans le groupe pour affronter le Paris Saint-Germain ce mardi soir. Le gardien prêté par la Fiorentina devait réaliser des tests lundi après-midi. Ceux-ci ne sont pas avérés positifs et le portier nantais manquera ainsi ses premières minutes en Ligue 1. Bridge Ndilu aussi sort du groupe. À l’inverse de Thomas Basila et de Josué Homawoo qui font leurs apparitions dans les joueurs convoqués par l’entraîneur. Percy Prado postule, lui, à une place de titulaire puisque Dennis Appiah est blessé.

Nantes: Olliero – Prado, Girotto, Wagué, Traoré – Bamba, Louza, A. Touré (cap.), Simon – Blas – Emond

Paris SG: Navas – Meunier, Kouassi, Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Verratti, Gueye – Di Maria, Icardi, Mbappé